Многодетного русского отца, которого выгоняют из страны, поместили в спецприемник

Русского мужчину, которого депортируют свердловские власти, поместили в изолятор

14 ноября 2024 в 08:55 Размер текста - 17 +

Эдуард Суханов находится в ИВС (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многодетного русского отца Эдуарда Суханова, который приехал из Казахстана на Средний Урал в 2004 и попал под депортацию из-за проблем с документами, поместили в изолятор временного содержания. В семье Сухановых воспитывается четверо детей, а супруга Ольга находится в ожидании пятого ребенка, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. «В настоящее время Эдуард содержится в изоляторе временного содержания. Взаимодействие с детьми ограничивается звонками, причем телефон изымается у него после 20:00. Ольга, чередуя дни, регулярно доставляет ему посылки. В любой момент может быть активировано решение суда, и его депортируют из страны», — отметил собеседник агентства. В аппарате свердловского омбудсмена заявили URA.RU, что в курсе проблемы. «Татьяна Мерзлякова помогает избежать выдворения. Чтобы отменить эти решения, сотрудники аппарата омбудсмена и юристы подают жалобы в вышестоящие судебные инстанции — Свердловский областной суд на стадии апелляции или в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске на стадии кассации», — отметили в ведомстве. Аналогичная ситуация с выдворением русских переселенцев из Казахстана произошла 14 мая этого года. Тогда Верх-Исетский районный суд вынес решение о депортации многодетной семьи Морозовых, которые живут в Екатеринбурге с 2017 года. В 2024 году, собирая документы на вид на жительство, они узнали об отсутствии карты мигранта. Несмотря на то, что задержка с дактилоскопией была незначительной, их оштрафовали на 6 тысяч рублей, а судья приняла решение о выдворении. Вся информация о резонансном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетного русского отца Эдуарда Суханова, который приехал из Казахстана на Средний Урал в 2004 и попал под депортацию из-за проблем с документами, поместили в изолятор временного содержания. В семье Сухановых воспитывается четверо детей, а супруга Ольга находится в ожидании пятого ребенка, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. «В настоящее время Эдуард содержится в изоляторе временного содержания. Взаимодействие с детьми ограничивается звонками, причем телефон изымается у него после 20:00. Ольга, чередуя дни, регулярно доставляет ему посылки. В любой момент может быть активировано решение суда, и его депортируют из страны», — отметил собеседник агентства. В аппарате свердловского омбудсмена заявили URA.RU, что в курсе проблемы. «Татьяна Мерзлякова помогает избежать выдворения. Чтобы отменить эти решения, сотрудники аппарата омбудсмена и юристы подают жалобы в вышестоящие судебные инстанции — Свердловский областной суд на стадии апелляции или в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске на стадии кассации», — отметили в ведомстве. Аналогичная ситуация с выдворением русских переселенцев из Казахстана произошла 14 мая этого года. Тогда Верх-Исетский районный суд вынес решение о депортации многодетной семьи Морозовых, которые живут в Екатеринбурге с 2017 года. В 2024 году, собирая документы на вид на жительство, они узнали об отсутствии карты мигранта. Несмотря на то, что задержка с дактилоскопией была незначительной, их оштрафовали на 6 тысяч рублей, а судья приняла решение о выдворении. Вся информация о резонансном деле — в сюжете URA.RU.