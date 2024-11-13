Многодетного русского отца, которого выгоняют из страны, поместили в спецприемник

Многодетного русского отца Эдуарда Суханова, который приехал из Казахстана на Средний Урал в 2004 и попал под депортацию из-за проблем с документами, поместили в изолятор временного содержания. В семье Сухановых воспитывается четверо детей, а супруга Ольга находится в ожидании пятого ребенка, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.
«В настоящее время Эдуард содержится в изоляторе временного содержания. Взаимодействие с детьми ограничивается звонками, причем телефон изымается у него после 20:00. Ольга, чередуя дни, регулярно доставляет ему посылки. В любой момент может быть активировано решение суда, и его депортируют из страны», — отметил собеседник агентства.
В аппарате свердловского омбудсмена заявили URA.RU, что в курсе проблемы. «Татьяна Мерзлякова помогает избежать выдворения. Чтобы отменить эти решения, сотрудники аппарата омбудсмена и юристы подают жалобы в вышестоящие судебные инстанции — Свердловский областной суд на стадии апелляции или в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске на стадии кассации», — отметили в ведомстве.
Аналогичная ситуация с выдворением русских переселенцев из Казахстана произошла 14 мая этого года. Тогда Верх-Исетский районный суд вынес решение о депортации многодетной семьи Морозовых, которые живут в Екатеринбурге с 2017 года. В 2024 году, собирая документы на вид на жительство, они узнали об отсутствии карты мигранта. Несмотря на то, что задержка с дактилоскопией была незначительной, их оштрафовали на 6 тысяч рублей, а судья приняла решение о выдворении. Вся информация о резонансном деле — в сюжете URA.RU.
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