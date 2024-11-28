Экономист Лобода предсказал подорожание доллара до 120 рублей

Если курс доллара укрепится и превысит отметку в 110 рублей, это может создать предпосылки для его дальнейшего роста до 120 рублей в ближайшей перспективе. Об этом сообщил экономист и директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода.
«Закрепление доллара выше отметки 110 рублей откроет дорогу к 120 рублям в краткосрочной перспективе», — заявил Лобода. Он отметил, что пробить курс доллара ниже отметки 100 рублей в начале зимы будет идеальным вариантом для макроэкономической стабильности.
Впервые с 15 марта 2022 года доллар превысил отметку в 114 рублей, говорится в данных Повышение произошло 27 ноября в 16:07 по московскому времени, тогда доллар вырос на 8,5%
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