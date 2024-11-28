Экономист Лобода предсказал подорожание доллара до 120 рублей

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Экономист предсказывает подорожание доллара до 120 рублей
Экономист предсказывает подорожание доллара до 120 рублей Фото:
новость из сюжета
Рубль стремительно падает

Если курс доллара укрепится и превысит отметку в 110 рублей, это может создать предпосылки для его дальнейшего роста до 120 рублей в ближайшей перспективе. Об этом сообщил экономист и директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода.

«Закрепление доллара выше отметки 110 рублей откроет дорогу к 120 рублям в краткосрочной перспективе», — заявил Лобода. Он отметил, что пробить курс доллара ниже отметки 100 рублей в начале зимы будет идеальным вариантом для макроэкономической стабильности.

Впервые с 15 марта 2022 года доллар превысил отметку в 114 рублей, говорится в данных Повышение произошло 27 ноября в 16:07 по московскому времени, тогда доллар вырос на 8,5%

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Если курс доллара укрепится и превысит отметку в 110 рублей, это может создать предпосылки для его дальнейшего роста до 120 рублей в ближайшей перспективе. Об этом сообщил экономист и директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода. «Закрепление доллара выше отметки 110 рублей откроет дорогу к 120 рублям в краткосрочной перспективе», — заявил Лобода. Он отметил, что пробить курс доллара ниже отметки 100 рублей в начале зимы будет идеальным вариантом для макроэкономической стабильности. Впервые с 15 марта 2022 года доллар превысил отметку в 114 рублей, говорится в данных Повышение произошло 27 ноября в 16:07 по московскому времени, тогда доллар вырос на 8,5%
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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