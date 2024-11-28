Путин: Россию дважды атаковали ATACMS после применения «Орешника»

После применения новейшей баллистической ракеты «Орешник» Россия дважды подверглась атакам ракетами ATACMS. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«После применения „Орешника“ еще дважды использовались ракеты ATACMS для ударов по Курской области. Ущерб минимальный, но он есть», — заявил Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
Ранее официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил, что США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Он уточнил, что сейчас атаки сосредоточены в Курской области.
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