Путин вспомнил советскую шутку, отвечая на вопрос об ударах «Орешником»

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных ударах «Орешником» по центрам принятия решения, вспомнил советскую шутку. Он не стал уточнять, о каких именно центрах идет речь — военных или политических.
«Знаете, была в советское время такая шутка по поводу прогнозов погоды. Прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам саммита ОДКБ. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Путин рассказал URA.RU о желании западных лидеров возобновить с ним общение. Он отметил, что Россия всегда открыта для контактов и не собирается отказываться от них в будущем.
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