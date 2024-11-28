Путин вспомнил советскую шутку, отвечая на вопрос об ударах «Орешником»

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Путин ответил на вопрос об ударах «Орешником» советской шуткой
Путин ответил на вопрос об ударах «Орешником» советской шуткой Фото:

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных ударах «Орешником» по центрам принятия решения, вспомнил советскую шутку. Он не стал уточнять, о каких именно центрах идет речь — военных или политических.

«Знаете, была в советское время такая шутка по поводу прогнозов погоды. Прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам саммита ОДКБ. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Путин рассказал URA.RU о желании западных лидеров возобновить с ним общение. Он отметил, что Россия всегда открыта для контактов и не собирается отказываться от них в будущем.

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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных ударах «Орешником» по центрам принятия решения, вспомнил советскую шутку. Он не стал уточнять, о каких именно центрах идет речь — военных или политических. «Знаете, была в советское время такая шутка по поводу прогнозов погоды. Прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам саммита ОДКБ. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Путин рассказал URA.RU о желании западных лидеров возобновить с ним общение. Он отметил, что Россия всегда открыта для контактов и не собирается отказываться от них в будущем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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