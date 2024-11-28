Путин рассказал URA.RU о желании западных лидеров возобновить с ним общение

Путин — URA.RU: западные лидеры хотят обсудить текущие проблемы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил, что открыт к общению с западными лидерами
Путин заявил, что открыт к общению с западными лидерами Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в курсе о желании некоторых западных политиков возобновить с ним общение. По его словам, они хотели бы обсудить с ним текущие проблемы, в том числе украинский конфликт.

«Да, у меня не было прямых контактов с руководителями этих стран, но я знаю, что они проявляют желание эти контакты возобновить и пообсуждать текущие проблемы, в том числе события на Украине», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам саммита ОДКБ. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также вспомнил канцлера ФРГ Олафа Шольца, который первый из западных лидеров прервал молчание и позвонил ему, несмотря на то, что в России давно уже знали об его желании провести переговоры.

Кроме того, Путин отметил, что Россия всегда открыта для контактов и не собирается отказываться от них в будущем. Он добавил, что разговор состоится, если у западных лидеров появится желание.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в курсе о желании некоторых западных политиков возобновить с ним общение. По его словам, они хотели бы обсудить с ним текущие проблемы, в том числе украинский конфликт. «Да, у меня не было прямых контактов с руководителями этих стран, но я знаю, что они проявляют желание эти контакты возобновить и пообсуждать текущие проблемы, в том числе события на Украине», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам саммита ОДКБ. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также вспомнил канцлера ФРГ Олафа Шольца, который первый из западных лидеров прервал молчание и позвонил ему, несмотря на то, что в России давно уже знали об его желании провести переговоры. Кроме того, Путин отметил, что Россия всегда открыта для контактов и не собирается отказываться от них в будущем. Он добавил, что разговор состоится, если у западных лидеров появится желание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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