Путин рассказал URA.RU о желании западных лидеров возобновить с ним общение

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в курсе о желании некоторых западных политиков возобновить с ним общение. По его словам, они хотели бы обсудить с ним текущие проблемы, в том числе украинский конфликт.
«Да, у меня не было прямых контактов с руководителями этих стран, но я знаю, что они проявляют желание эти контакты возобновить и пообсуждать текущие проблемы, в том числе события на Украине», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам саммита ОДКБ. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также вспомнил канцлера ФРГ Олафа Шольца, который первый из западных лидеров прервал молчание и позвонил ему, несмотря на то, что в России давно уже знали об его желании провести переговоры.
Кроме того, Путин отметил, что Россия всегда открыта для контактов и не собирается отказываться от них в будущем. Он добавил, что разговор состоится, если у западных лидеров появится желание.
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