Суд арестовал второго цыгана, обманувшего мать погибшего на СВО челябинца

28 ноября 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Двоих цыган по делу о мошенничестве отправили в СИЗО до 26 января 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вслед за цыганом Платоном Гоманом суд Челябинска отправил под стражу его подельника, цыгана Льва Шадрина, который также участвовал в обмане матери погибшего на СВО бойца. Суд отправил под стражу двоих цыган по делу о мошенничестве в Варненском районе при строительстве в СИЗО до 26 января 2025 года. «По ходатайству следователя ГУ МВД России по области избрана мера пресечения в виде ареста в отношении подозреваемого в мошенничестве Шадрина. Злоумышленники Гоман и Шадрин обманули жительницу Варненского района. Их обвиняют в мошенничестве при заключении договоров на строительные работы», — заявили в пресс-службе областного главка. Жертвой махинации стала жительница Варненского района. Для проведения строительных работ она передала злоумышленникам 1,5 миллиона рублей. Получив деньги, подозреваемые скрылись через несколько дней и перестали выходить на связь с заказчиком. Рассматривая дело первого подозреваемого, следователь в суде отметил, что не находясь в СИЗО, Гоман может продолжить использовать мошеннические схемы и оказать давление на потерпевших. По версии следствия, обман мог быть единственным способом дохода безработного, но многодетного цыгана. По мнению адвоката, то, в чем обвиняется Гоман не является преступлением. Он объяснил это тем, что результаты очной ставки сводятся к тому, что потерпевшая неудовлетворена качеством сделанной работы (построенным домом) и попросил отпустить обвиняемого под домашний арест. Ходатайство адвоката удовлетворено не было. Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал наказать цыган, обманувших женщину из Варненского района. По словам генпрокурора, мать получила от государства все положенные выплаты за гибель сына, но доверилась мошенникам и отдала все деньги. На встрече с Красновым женщина сообщила, что рассказала обо всем полицейским, назвала имя и где жулика можно найти, но его «почему-то так и не задержали». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вслед за цыганом Платоном Гоманом суд Челябинска отправил под стражу его подельника, цыгана Льва Шадрина, который также участвовал в обмане матери погибшего на СВО бойца. Суд отправил под стражу двоих цыган по делу о мошенничестве в Варненском районе при строительстве в СИЗО до 26 января 2025 года. «По ходатайству следователя ГУ МВД России по области избрана мера пресечения в виде ареста в отношении подозреваемого в мошенничестве Шадрина. Злоумышленники Гоман и Шадрин обманули жительницу Варненского района. Их обвиняют в мошенничестве при заключении договоров на строительные работы», — заявили в пресс-службе областного главка. Жертвой махинации стала жительница Варненского района. Для проведения строительных работ она передала злоумышленникам 1,5 миллиона рублей. Получив деньги, подозреваемые скрылись через несколько дней и перестали выходить на связь с заказчиком. Рассматривая дело первого подозреваемого, следователь в суде отметил, что не находясь в СИЗО, Гоман может продолжить использовать мошеннические схемы и оказать давление на потерпевших. По версии следствия, обман мог быть единственным способом дохода безработного, но многодетного цыгана. По мнению адвоката, то, в чем обвиняется Гоман не является преступлением. Он объяснил это тем, что результаты очной ставки сводятся к тому, что потерпевшая неудовлетворена качеством сделанной работы (построенным домом) и попросил отпустить обвиняемого под домашний арест. Ходатайство адвоката удовлетворено не было. Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал наказать цыган, обманувших женщину из Варненского района. По словам генпрокурора, мать получила от государства все положенные выплаты за гибель сына, но доверилась мошенникам и отдала все деньги. На встрече с Красновым женщина сообщила, что рассказала обо всем полицейским, назвала имя и где жулика можно найти, но его «почему-то так и не задержали».