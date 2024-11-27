Краснов требует наказать цыгана, обманувшего мать погибшего челябинского бойца

27 ноября 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Краснов требует вернуть матери погибшего бойца украденные деньги (архивное фото) Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал наказать цыгана, обманувшего мать погибшего бойца СВО из Варненского района Челябинской области. Об этом 27 ноября сообщили региональные паблики. «За смерть сына мать получила от государства все положенные выплаты, но доверилась мошеннику и отдала ему все деньги. На встрече с генпрокурором Игорем Красновым [женщина сообщила], что рассказала обо всем полицейским, назвала имя и где жулика можно найти. Но его почему-то так и не задержали», — пишет telegram-канал «Е-область». Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер пояснил, что по его требованию мошенника задержали накануне. Возбуждено дело о шести подобных случаях. Краснов пообещал, что преступник будет сидеть. «Но очень важно, чтобы мама получила обратно свои деньги. Обеспечьте это», — добавил он. В октябре в Варненском районе мать погибшего на СВО бойца стала жертвой мошенников. Представителям цыганской диаспоры она отдала полтора миллиона рублей для проведения строительных работ дома. С полученными деньгами мужчина скрылся. Первое уголовное дело ранее возбудили в Челябинской области в рамках визита Краснова в регион. В Копейске на «зебре» пьяный водитель сбил трехлетнего ребенка. Полиция, несмотря на то, что случай произошел уже давно, отказывается возбуждать дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал наказать цыгана, обманувшего мать погибшего бойца СВО из Варненского района Челябинской области. Об этом 27 ноября сообщили региональные паблики. «За смерть сына мать получила от государства все положенные выплаты, но доверилась мошеннику и отдала ему все деньги. На встрече с генпрокурором Игорем Красновым [женщина сообщила], что рассказала обо всем полицейским, назвала имя и где жулика можно найти. Но его почему-то так и не задержали», — пишет telegram-канал «Е-область». Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер пояснил, что по его требованию мошенника задержали накануне. Возбуждено дело о шести подобных случаях. Краснов пообещал, что преступник будет сидеть. «Но очень важно, чтобы мама получила обратно свои деньги. Обеспечьте это», — добавил он. В октябре в Варненском районе мать погибшего на СВО бойца стала жертвой мошенников. Представителям цыганской диаспоры она отдала полтора миллиона рублей для проведения строительных работ дома. С полученными деньгами мужчина скрылся. Первое уголовное дело ранее возбудили в Челябинской области в рамках визита Краснова в регион. В Копейске на «зебре» пьяный водитель сбил трехлетнего ребенка. Полиция, несмотря на то, что случай произошел уже давно, отказывается возбуждать дело.