В Челябинске арестован цыган, обманувший мать погибшего участника СВО

В СИЗО подозреваемый проведет два месяца Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска 28 ноября отправил в СИЗО цыгана Платона Гомана, обвиняемого в обмане матери погибшего участника СВО. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, представитель диаспоры пробудет под стражей до 26 января.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя ГУ МВД об избрании меры пресечения Гоману Платону Львовичу в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 января. Гоман обвиняется в преступлениях по ч.3. ч.4. ст. 159 (Мошенничество в особо крупном размере)», — передает корреспондент URA.RU.

Платон Гоман был задержан 26 ноября в 10:00. В связи с тем, что срок ареста превысил 48 часов, судья постановила выпустить его из-под стражи. Решение по мере пресечения он ожидал вне камеры. В ходе заседания стало известно, что обвиняемому 36 лет. Он не имеет российского паспорта и прописки. Подозреваемый нигде не трудоустроен. Также Гоман официально не женат и является отцом шестерых детей от 2 до 14 лет, большинство из них погодки.

Следователь отметил, что не находясь в СИЗО Гоман может продолжить использовать мошеннические схемы и оказать давление на потерпевших. По версии следствия, обман мог быть единственным способом дохода безработного цыгана. По мнению адвоката, то, в чем обвиняется Гоман не является преступлением. Он объяснил это тем, что результаты очной ставки сводятся к тому, что потерпевшая неудовлетворена качеством сделанной работы (построенным домом) и попросил отпустить обвиняемого под домашний арест. Ходатайство адвоката удовлетворено не было.

Обманутая женщина рассказала о преступлении на приеме у генпрокурора РФ Игоря Краснова. По ее словам, преступники не задержаны. Краснов потребовал, чтобы злоумышленников привлекли к уголовной ответственности, а женщине вернули деньги.

Инцидент произошел в октябре в поселке Катенино Варненского района. Женщина получила выплаты за смерть сына на СВО, которые планировала потратить на строительство. В качестве подрядчиков выступили представители цыганской диаспоры, которые скрылись с полученными деньгами. Тогда руководитель ГУ МВД по региону Сергей Космачев поручил найти злоумышленников.

Платон Гоман скрывался от камер и был против участия СМИ Фото: Павел Сидоров © URA.RU