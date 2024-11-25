25 ноября 2024

Что происходит в Грузии на сегодняшний день: протесты, обновление правительства

Кандидат в премьеры Грузии Кобахидзе представил новый состав правительства
© Служба новостей «URA.RU»
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В Грузии проходят протесты несогласных
В Грузии проходят протесты несогласных Фото:

В Грузии 25 ноября состоялось первое заседание нового парламента, которое прошло на фоне протестов и политической напряженности. Парламент был сформирован после выборов, прошедших месяц назад, и в заседании участвовали только депутаты от правящей партии «Грузинская мечта».

Ни одна из оппозиционных сил не присоединилась к работе, что, тем не менее, не повлияло на легитимность заседания, так как минимальное количество депутатов для его проведения было достигнуто. Что сейчас происходит в Грузии — читайте в материале URA.RU.

Новые назначения в правительстве Грузии

В рамках первого заседания были оглашены назначения новых министров. Мака Бочоришвили станет новым министром иностранных дел, заменив Илью Дарчиашвили. Бочоришвили имеет значительный опыт в области евроинтеграции и ранее занимала посты в посольстве Грузии в Бельгии и представительстве при ЕС. Также ожидается назначение новых министров юстиции и сельского хозяйства.

Продолжение протестов оппозиции

На фоне заседания парламента оппозиция провела акции протеста. Накануне заседания, 24 ноября, митингующие собрались у здания парламента, где разбили палатки и разожгли костры. Хотя численность участников в первый день не была велика, к 25 ноября их количество увеличилось. Однако это не помешало проведению первой сессии парламента.

Реакция политических лидеров

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил свое разочарование текущей политической ситуацией, назвав ее «классической диктатурой». В то же время, спикер парламента Шалва Папуашвили счел, что руководство страны сделало правильный выбор после начала СВО, что позволило сохранить мир в стране.

Предстоящие президентские выборы

Ситуация осложняется предстоящими выборами президента страны, которые впервые пройдут с участием специальной коллегии выборщиков. Дата голосования еще не определена, но в правящей партии выразили надежду провести их до конца года. Эти выборы могут стать новым поводом для политических разбирательств и скандалов, отмечали «Известия».

Заявление президента Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с критикой правящей партии, заявив, что они проигнорировали Конституцию страны, собравшись в парламенте. По ее словам, депутаты будут изолированы в зале на несколько месяцев или недель без каких-либо прав.

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В Грузии 25 ноября состоялось первое заседание нового парламента, которое прошло на фоне протестов и политической напряженности. Парламент был сформирован после выборов, прошедших месяц назад, и в заседании участвовали только депутаты от правящей партии «Грузинская мечта». Ни одна из оппозиционных сил не присоединилась к работе, что, тем не менее, не повлияло на легитимность заседания, так как минимальное количество депутатов для его проведения было достигнуто. Что сейчас происходит в Грузии — читайте в материале URA.RU. Новые назначения в правительстве Грузии В рамках первого заседания были оглашены назначения новых министров. Мака Бочоришвили станет новым министром иностранных дел, заменив Илью Дарчиашвили. Бочоришвили имеет значительный опыт в области евроинтеграции и ранее занимала посты в посольстве Грузии в Бельгии и представительстве при ЕС. Также ожидается назначение новых министров юстиции и сельского хозяйства. Продолжение протестов оппозиции На фоне заседания парламента оппозиция провела акции протеста. Накануне заседания, 24 ноября, митингующие собрались у здания парламента, где разбили палатки и разожгли костры. Хотя численность участников в первый день не была велика, к 25 ноября их количество увеличилось. Однако это не помешало проведению первой сессии парламента. Реакция политических лидеров Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил свое разочарование текущей политической ситуацией, назвав ее «классической диктатурой». В то же время, спикер парламента Шалва Папуашвили счел, что руководство страны сделало правильный выбор после начала СВО, что позволило сохранить мир в стране. Предстоящие президентские выборы Ситуация осложняется предстоящими выборами президента страны, которые впервые пройдут с участием специальной коллегии выборщиков. Дата голосования еще не определена, но в правящей партии выразили надежду провести их до конца года. Эти выборы могут стать новым поводом для политических разбирательств и скандалов, отмечали «Известия». Заявление президента Саломе Зурабишвили Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с критикой правящей партии, заявив, что они проигнорировали Конституцию страны, собравшись в парламенте. По ее словам, депутаты будут изолированы в зале на несколько месяцев или недель без каких-либо прав.
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