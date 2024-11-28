Политические заместители губернаторов съехались в «Сенеж»

В «Сенеже» начался семинар для заместителей губернаторов по внутренней политике. На нем руководители региональных внутриполитических блоков получат задачи и установки до 2030 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к уральскому истеблишменту.
«Семинар посвящен постановке задач до 2030 года. Приглашены заместители губернаторов по внутренней политике со всей страны», — сообщает собеседник агентства.
На семинаре присутствуют заместитель полпреда УрФО Борис Кириллов, вице-губернаторы Свердловской и Челябинской областей области Олег Чемезов и Роман Воллерт, замгубернатора Тюменской области Павел Белявский, будущий первый заместитель губернатора ХМАО Павел Тараканов, директор департамента внутренней политики ЯНАО Сергей Клементьев, первый замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев.
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