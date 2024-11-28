FT: Украина перенесла Верховную раду в новое место из-за «Орешника»

Киевские власти приняли решение перенести Верховную раду в тщательно охраняемый правительственный район столицы. Об этом сообщила газета Financial Times и добавила, что меры последовали из-за опасений нового удара «Орешника».
«Угроза [ударов по центрам принятия решений] появилась всего через несколько дней после того, как Украина закрыла свой парламент в пятницу из -за сообщения о ракетной опасности. Здание парламента Украины находится в ныне тщательно охраняемом правительственном квартале Киева, вместе с кабинетами министров, администрацией президента и национальным банком», — говорится в материале газеты.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил у союзников новые системы ПВО, которые могли бы противостоять новым ракетам РФ «Орешник». Российский лидер Владимир Путин отмечал, что новейшее оружие превосходит западные перед западными аналогами. По его словам, мощь удара при массовом применении «Орешника» сопоставима с ядерным оружием. Подробнее о том, какой суперсилой обладают новые ракеты, — в материале URA.RU.
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