Превращает цель в пыль и сравним по мощности с ядерным оружием: Путин раскрыл суперсилу «Орешника»

Сегодня, 28 ноября, президент РФ Владимир Путин провел заседание с лидерами стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросам коллективной безопасности. На встрече глава государства рассказал о преимуществах российской ракеты «Орешник перед западными аналогами. В частности, он подчеркнул, что мощность удара при массовом применении „Орешника“ будет сопоставима с ядерным оружием. Эти и другие заявления Путина — в материале URA.RU.
Мощь «Орешника»
На заседании Путин объяснил принципы работы новейшей ракетной системы «Орешник». Он сообщил, что ее боевые блоки атакуют цель со скоростью 10 махов (около 3 км/с ), а температура их поражающих элементов достигает 4 000 градусов Цельсия. Это позволяет делить цели на элементарные частицы. Путин также подчеркнул, что «Орешник» способен поражать хорошо защищенные и расположенные на большой глубине объекты. Он отметил, что аналогов этой системы в мире нет и в ближайшее время не появится. В наличии у России уже есть несколько готовых к применению гиперзвуковых ракет, подобных «Орешнику».
Планы по ударам «Орешником»
Что касается целей для «Орешника», то Генеральный штаб и Министерство обороны РФ уже подбирают объекты для поражения на территории Украины. Путин предостерег, что военные объекты, предприятия оборонной промышленности и центры принятия решений в Киеве могут стать мишенями для этой ракетной системы.
Серийное производство «Орешника»
Россия начала серийное производство ракетной системы «Орешник» и продолжит боевые испытания в ответ на действия противника, заявил Путин. Он подчеркнул, что мощь удара при массовом применении «Орешника» будет сопоставима с ядерным оружием.
Другие ракеты РФ тоже превосходят западные
На саммите Путин также заявил, что Россия обладает уникальным оружием, которое в разы превосходит западные аналоги по ряду характеристик. Он отметил, что российская ракетная система «Искандер» является аналогом американских ракет ATACMS, превосходя их по дальности и аналогичной массе боевой части. Новая американская ракета PrSM не превышает российские аналоги по параметрам. Также Путин указал, что у британской Storm Shadow, французской SCALP и германской Taurus есть аналог — ракета Х-101, которая имеет сопоставимую мощность и значительно большую дальность. Президент подчеркнул, что Россия производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе, и в следующем году нарастит этот выпуск на 25-30%.
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