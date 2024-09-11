В Екатеринбурге отменили концерт скандальной рок-группы

В Екатеринбурге отменили выступление группы «Курара»

11 сентября 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

«Курара» планировала устроит большой сольный концерт в честь юбилея Фото: Дарья Попова © URA.RU Группа «Курара» из Екатеринбурга отменила восьмой по счету концерт, который был приурочен к 20-летию коллектива. Музыканты должны были выступать в конце сентября в столице Урала, но встречи с поклонниками не случится. «С сожалением сообщаем, что концерт „Курара“ 28 сентября в „Фабрике“ отменяется по независящим от группы и организатора причинам. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения», — говорится в telegram-канале концертной площадки. В начале августа артисты отменили концерты в Самаре, Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи, в сентябре на стоп поставлено шоу в Москве. В 2024 году в сети разошелся список «запрещенных» музыкантов, с которыми не рекомендуют сотрудничать промоутерам. Среди звезд оказался и солист «Курары» Олег Ягодин. Возможной причиной его попадания в этот стоп-лист стал скандал 2022 года. Во время выступления на «Ночи музыки» в Екатеринбурге лидер группы выкрикнул фразу, дискредитирующую армию РФ, она попала в эфир «Четвертого канала». В августе этого же года Ягодина оштрафовали на 40 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа «Курара» из Екатеринбурга отменила восьмой по счету концерт, который был приурочен к 20-летию коллектива. Музыканты должны были выступать в конце сентября в столице Урала, но встречи с поклонниками не случится. «С сожалением сообщаем, что концерт „Курара“ 28 сентября в „Фабрике“ отменяется по независящим от группы и организатора причинам. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения», — говорится в telegram-канале концертной площадки. В начале августа артисты отменили концерты в Самаре, Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи, в сентябре на стоп поставлено шоу в Москве. В 2024 году в сети разошелся список «запрещенных» музыкантов, с которыми не рекомендуют сотрудничать промоутерам. Среди звезд оказался и солист «Курары» Олег Ягодин. Возможной причиной его попадания в этот стоп-лист стал скандал 2022 года. Во время выступления на «Ночи музыки» в Екатеринбурге лидер группы выкрикнул фразу, дискредитирующую армию РФ, она попала в эфир «Четвертого канала». В августе этого же года Ягодина оштрафовали на 40 тысяч рублей.