28 ноября 2024

FT: Китай пожертвовал дружбой с Европой ради России

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Европейские лидеры видят угрозу в дружбе РФ и КНР
Европейские лидеры видят угрозу в дружбе РФ и КНР Фото:

По мнению глав некоторых европейских стран, растущая поддержка России со стороны Китая вредит отношениям Пекина и Европы. Об этом заявили британские политические обозреватели.

«По мнению некоторых лидеров стран Северной Европы и Балтии, растущая поддержка Китаем России наносит ущерб отношениям Пекина с Европой. Они также призвали ЕС срочно ужесточить меры реагирования на гибридную войну, такую как саботаж критически важной инфраструктуры», — указано в материале газеты Financial Times.

Ранее журналисты EUobserver предположили, что в 15-й пакет санкций ЕС войдут китайские компании из-за сотрудничества с РФ. Глава МИД Сергей Лавров уже заявлял о попытках вбить клин между Россией и Китаем, передает телеканал 360. При этом Запад стремится вести дела с КНР с позиции силы, отмечал руководитель Госдепа США Энтони Блинкен, пишет RT.

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По мнению глав некоторых европейских стран, растущая поддержка России со стороны Китая вредит отношениям Пекина и Европы. Об этом заявили британские политические обозреватели. «По мнению некоторых лидеров стран Северной Европы и Балтии, растущая поддержка Китаем России наносит ущерб отношениям Пекина с Европой. Они также призвали ЕС срочно ужесточить меры реагирования на гибридную войну, такую как саботаж критически важной инфраструктуры», — указано в материале газеты Financial Times. Ранее журналисты EUobserver предположили, что в 15-й пакет санкций ЕС войдут китайские компании из-за сотрудничества с РФ. Глава МИД Сергей Лавров уже заявлял о попытках вбить клин между Россией и Китаем, передает телеканал 360. При этом Запад стремится вести дела с КНР с позиции силы, отмечал руководитель Госдепа США Энтони Блинкен, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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