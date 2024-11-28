FT: Китай пожертвовал дружбой с Европой ради России

По мнению глав некоторых европейских стран, растущая поддержка России со стороны Китая вредит отношениям Пекина и Европы. Об этом заявили британские политические обозреватели.
«По мнению некоторых лидеров стран Северной Европы и Балтии, растущая поддержка Китаем России наносит ущерб отношениям Пекина с Европой. Они также призвали ЕС срочно ужесточить меры реагирования на гибридную войну, такую как саботаж критически важной инфраструктуры», — указано в материале газеты Financial Times.
Ранее журналисты EUobserver предположили, что в 15-й пакет санкций ЕС войдут китайские компании из-за сотрудничества с РФ. Глава МИД Сергей Лавров уже заявлял о попытках вбить клин между Россией и Китаем, передает телеканал 360. При этом Запад стремится вести дела с КНР с позиции силы, отмечал руководитель Госдепа США Энтони Блинкен, пишет RT.
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