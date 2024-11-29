Байдена возмутили российские удары по ВСУ

Президент США Джо Байден, несмотря на тот факт, что с его подачи США и ряд западных стран поставили Украине дальнобойные ракеты, назвал ответные удары со стороны ВС РФ возмутительными. Его слова передает РИА Новости.
«Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии», — заявил Байден. Его слова передают российские журналисты. При этом сам же американский глава добавил, что продолжит вооружать Киев.
Ранее сообщалось, что страны G7 при поддержке США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму в 725 миллионов долларов. В него планируется включить поставку еще больших ракет. До этого на Западе писали, что Украина использовала против России британские ракеты Storm Shadow, передает VSE.42.ru. Накануне Россия нанесла масштабный удар по Харьковской области, поражая подразделения ВСУ.
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