Россия нанесла самый массированный удар по ВСУ с начала года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За сутки ВС РФ был нанесен по подразделениям ВСУ наиболее массированный удар за год
За сутки ВС РФ был нанесен по подразделениям ВСУ наиболее массированный удар за год Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки Россия нанесла по инфраструктуре Харькова и военным объектам Украины самый массированный удар с начала 2024 года, поразив подразделения ВСУ. Об сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Можно констатировать, что за истекшие сутки по Харькову и области был нанесен самый массированный комбинированный удар с начала 2024 года», — сообщил Марочко журналистам ТАСС. Эксперт отметил, что ВС РФ на протяжении почти суток атаковали авиационными бомбами, ракетами и беспилотниками украинские военные и промышленные объекты. Эти атаки негативно сказались на обороноспособности ВСУ, пояснил он, добавив, что военные подразделения сейчас находятся в панике. 

Накануне сообщалось о ракетных ударах на харьковском направлении. В частности, в результате ударов был поражен штаб украинского спецподразделения ГУР Украины «Кракен» в Харькове. В результате были уничтожены до 40 иностранных наемников, подчеркивали в Минобороны РФ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За последние сутки Россия нанесла по инфраструктуре Харькова и военным объектам Украины самый массированный удар с начала 2024 года, поразив подразделения ВСУ. Об сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Можно констатировать, что за истекшие сутки по Харькову и области был нанесен самый массированный комбинированный удар с начала 2024 года», — сообщил Марочко журналистам ТАСС. Эксперт отметил, что ВС РФ на протяжении почти суток атаковали авиационными бомбами, ракетами и беспилотниками украинские военные и промышленные объекты. Эти атаки негативно сказались на обороноспособности ВСУ, пояснил он, добавив, что военные подразделения сейчас находятся в панике.  Накануне сообщалось о ракетных ударах на харьковском направлении. В частности, в результате ударов был поражен штаб украинского спецподразделения ГУР Украины «Кракен» в Харькове. В результате были уничтожены до 40 иностранных наемников, подчеркивали в Минобороны РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...