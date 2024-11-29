Россия нанесла самый массированный удар по ВСУ с начала года

За последние сутки Россия нанесла по инфраструктуре Харькова и военным объектам Украины самый массированный удар с начала 2024 года, поразив подразделения ВСУ. Об сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Можно констатировать, что за истекшие сутки по Харькову и области был нанесен самый массированный комбинированный удар с начала 2024 года», — сообщил Марочко журналистам ТАСС. Эксперт отметил, что ВС РФ на протяжении почти суток атаковали авиационными бомбами, ракетами и беспилотниками украинские военные и промышленные объекты. Эти атаки негативно сказались на обороноспособности ВСУ, пояснил он, добавив, что военные подразделения сейчас находятся в панике.
Накануне сообщалось о ракетных ударах на харьковском направлении. В частности, в результате ударов был поражен штаб украинского спецподразделения ГУР Украины «Кракен» в Харькове. В результате были уничтожены до 40 иностранных наемников, подчеркивали в Минобороны РФ.
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