«Ведут себя по-хамски»: легендарный генерал пожаловался Жоге на черствых чиновников

Депутат Госдумы Шаманов: главная проблема — черствость чиновников к бойцам СВО

29 ноября 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Владимир Шаманов — генерал-полковник ВС РФ в отставке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы, герой России Владимир Шаманов, бывший командующий воздушно-десантными войсками России (2009—2016 годы) назвал главной проблемой современного общества черствость чиновников, которую те проявляют по отношению к бойцам, вернувшимся с СВО. Это произошло на встрече геройского сообщества с полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Эти люди ведут себя по-хамски, не вникают в горе людей. Вместо благодарности тем, кто вернулся с фронта, они строят разные схемы», — заявил Шаманов. Он привел в пример солдата из Барнаула, который был ранен на спецоперации. Два года он не может получить квалифицированную медицинскую помощь. По словам депутата, ему везде отказывают под предлогом, что он «не наш». «Негодяи послали его недолеченным на фронт, где он получил второе ранение. Люди перестали чувствовать свою ответственность за тех, кто сражается за Родину», — высказался Шаманов. Жога в ответ заявил, что такое поведение недопустимо, и каждый случай будет разбираться индивидуально. Днем 29 ноября он проводит большую встречу с Героями России. Тема СВО для нового уральского полпреда особенная — он сам принимал участие в боевых действиях на Украине и возглавлял батальон «Спарта». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы, герой России Владимир Шаманов, бывший командующий воздушно-десантными войсками России (2009—2016 годы) назвал главной проблемой современного общества черствость чиновников, которую те проявляют по отношению к бойцам, вернувшимся с СВО. Это произошло на встрече геройского сообщества с полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Эти люди ведут себя по-хамски, не вникают в горе людей. Вместо благодарности тем, кто вернулся с фронта, они строят разные схемы», — заявил Шаманов. Он привел в пример солдата из Барнаула, который был ранен на спецоперации. Два года он не может получить квалифицированную медицинскую помощь. По словам депутата, ему везде отказывают под предлогом, что он «не наш». «Негодяи послали его недолеченным на фронт, где он получил второе ранение. Люди перестали чувствовать свою ответственность за тех, кто сражается за Родину», — высказался Шаманов. Жога в ответ заявил, что такое поведение недопустимо, и каждый случай будет разбираться индивидуально. Днем 29 ноября он проводит большую встречу с Героями России. Тема СВО для нового уральского полпреда особенная — он сам принимал участие в боевых действиях на Украине и возглавлял батальон «Спарта».