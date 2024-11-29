Герой РФ предложил Жоге отправить уральских депутатов в зону СВО, полпред согласился

Герой РФ Сайфуллин: для депутатов нужно ввести график для посещения зоны СВО
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Прощание с Героем России Игорем Родобольским в ОДО. Екатеринбург , сайфуллин рустам
Депутаты должны посещать раненных бойцов СВО, считает Рустам Сайфуллин Фото:

Герой РФ, тюменец Рустам Сайфуллин предложил полпреду Артему Жоге отправить уральских депутатов на освобожденные территории новых регионов России, чтобы они лучше вникли в происходящие там проблемы. Тот согласился. Это произошло на встрече полномочного представителя с геройским сообществом в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

«Я знаю многих депутатов, которые в свой отпуск ездят, отвозят гуманитарную помощь, но не все. Надо для таких составить график, чтобы ездили. Он народный избранник? Народный избранник. Пусть для начала съездит хотя бы в госпиталь, пройдется по палатам, пообщается с ранеными. От праздного шатания он быстро спустится с небес на землю, а мы поймем, кто есть кто», — высказался Сайфуллин.

Жоге идея понравилась. «Хорошее предложение, если депутаты возьмут привычку выезжать на СВО и общаться там с людьми, пусть с теми же местными депутатами, обмениваться опытом. Надо проработать», — сказал он и сделал себе пометку.

Ранее Герой РФ, депутат Госдумы Владимир Шаманов обозначил Жоге другую проблему — черствость и равнодушие российских чиновников по отношению к бойцам, вернувшимся с СВО. Полпред признал, что подобное имеет место быть, и согласился, что в этом направлении надо работать.

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Герой РФ, тюменец Рустам Сайфуллин предложил полпреду Артему Жоге отправить уральских депутатов на освобожденные территории новых регионов России, чтобы они лучше вникли в происходящие там проблемы. Тот согласился. Это произошло на встрече полномочного представителя с геройским сообществом в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Я знаю многих депутатов, которые в свой отпуск ездят, отвозят гуманитарную помощь, но не все. Надо для таких составить график, чтобы ездили. Он народный избранник? Народный избранник. Пусть для начала съездит хотя бы в госпиталь, пройдется по палатам, пообщается с ранеными. От праздного шатания он быстро спустится с небес на землю, а мы поймем, кто есть кто», — высказался Сайфуллин. Жоге идея понравилась. «Хорошее предложение, если депутаты возьмут привычку выезжать на СВО и общаться там с людьми, пусть с теми же местными депутатами, обмениваться опытом. Надо проработать», — сказал он и сделал себе пометку. Ранее Герой РФ, депутат Госдумы Владимир Шаманов обозначил Жоге другую проблему — черствость и равнодушие российских чиновников по отношению к бойцам, вернувшимся с СВО. Полпред признал, что подобное имеет место быть, и согласился, что в этом направлении надо работать.
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