«Изгоните бесов из Екатеринбурга»: Соловьев обрушился с критикой на Ельцин Центр

Соловьев призвал изгнать бесов из Екатеринбурга и разобраться с Ельцин Центром

29 ноября 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Соловьев (на фото) попросил полпреда Жогу навести порядок на Урале Фото: Илья Московец © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев разнес Ельцин Центр и призвал изгнать бесов из Екатеринбурга после визита в город правнучки бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины, которая живет в Нью-Йорке. В ходе своего шоу журналист попросил полпреда президента в УрФО Артема Жогу навести порядок. «Правду покажите в вашем долбанном Ельцин Центре, гоните оттуда либеральную сволочь с ее гендерно-нейтральными туалетами и трибунами для подонков. Дайте возможность Жоге навести порядок на Урале. Изгоните бесов из Екатеринбурга», — высказался Соловьев, предложив провести расследование и выяснить, кто пригласил Хрущеву, «наговорившую себе на несколько статей», в Ельцин Центр. Вместе с этим он отдал дань участникам спецоперации РФ на Украине и рабочим на заводах. «Уральские промышленники делают для победы все. И им в спину вот такой нож. Гнилой зуб либерализма… Чистить это все надо каленым железом», — подчеркнул телеведущий. Правнучка экс-генсека ЦК КПСС должна была презентовать книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы» 26 ноября. Однако об этом узнали общественники, которые попросили проверить Хрущеву на территориальную целостность РФ, признать ее иноагентом. После этого выступление отменили. Ранее Владимир Соловьев не раз критиковал Екатеринбург. Так, во время конфликта вокруг строительства храма Святой Екатерины он назвал столицу Урала «городом бесов», а протестующих против собора «наследниками бесов». А позже во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым журналист заявил, что Екатеринбург — «центр мерзотной либероты», потому что в нем много оппозиционеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущий Владимир Соловьев разнес Ельцин Центр и призвал изгнать бесов из Екатеринбурга после визита в город правнучки бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины, которая живет в Нью-Йорке. В ходе своего шоу журналист попросил полпреда президента в УрФО Артема Жогу навести порядок. «Правду покажите в вашем долбанном Ельцин Центре, гоните оттуда либеральную сволочь с ее гендерно-нейтральными туалетами и трибунами для подонков. Дайте возможность Жоге навести порядок на Урале. Изгоните бесов из Екатеринбурга», — высказался Соловьев, предложив провести расследование и выяснить, кто пригласил Хрущеву, «наговорившую себе на несколько статей», в Ельцин Центр. Вместе с этим он отдал дань участникам спецоперации РФ на Украине и рабочим на заводах. «Уральские промышленники делают для победы все. И им в спину вот такой нож. Гнилой зуб либерализма… Чистить это все надо каленым железом», — подчеркнул телеведущий. Правнучка экс-генсека ЦК КПСС должна была презентовать книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы» 26 ноября. Однако об этом узнали общественники, которые попросили проверить Хрущеву на территориальную целостность РФ, признать ее иноагентом. После этого выступление отменили. Ранее Владимир Соловьев не раз критиковал Екатеринбург. Так, во время конфликта вокруг строительства храма Святой Екатерины он назвал столицу Урала «городом бесов», а протестующих против собора «наследниками бесов». А позже во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым журналист заявил, что Екатеринбург — «центр мерзотной либероты», потому что в нем много оппозиционеров.