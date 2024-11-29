Песков ответил Байдену на слова о «возмутительных» российских ударах

Песков: РФ продолжит ответные удары, если ВСУ будут использовать ракеты Запада
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит ответные удары, если ВСУ будет использовать ракеты Запада
Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит ответные удары, если ВСУ будет использовать ракеты Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Практика ответных ударов со стороны РФ по территории Украины будет продолжаться и дальше, если ВСУ продолжат использовать западные ракеты для атаки по российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как российский глава Владимир Путин отреагировал за возмущения лидера США Джо Байдена на удары ВС РФ по ВСУ.

«В недавнем заявлении Путин предупредил, что решение использовать такие [американские] ракеты Россия будет считать эскалирующим шагом и каждый раз будет давать ответ. Эта практика будет продолжаться, как вчера разъяснил президент России», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Представитель Кремля добавил, что Украина дважды использовала западные ракеты для нанесения ударов по территории России. По его словам, воздушный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины стал ответом на подобные действия киевского режима.

Ранее президент США Джо Байден, несмотря на тот факт, что с его подачи США и ряд западных стран поставили Украине дальнобойные ракеты, назвал ответные удары со стороны ВС РФ возмутительными. При этом сам же американский глава добавил, что продолжит вооружать Киев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Практика ответных ударов со стороны РФ по территории Украины будет продолжаться и дальше, если ВСУ продолжат использовать западные ракеты для атаки по российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как российский глава Владимир Путин отреагировал за возмущения лидера США Джо Байдена на удары ВС РФ по ВСУ. «В недавнем заявлении Путин предупредил, что решение использовать такие [американские] ракеты Россия будет считать эскалирующим шагом и каждый раз будет давать ответ. Эта практика будет продолжаться, как вчера разъяснил президент России», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Представитель Кремля добавил, что Украина дважды использовала западные ракеты для нанесения ударов по территории России. По его словам, воздушный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины стал ответом на подобные действия киевского режима. Ранее президент США Джо Байден, несмотря на тот факт, что с его подачи США и ряд западных стран поставили Украине дальнобойные ракеты, назвал ответные удары со стороны ВС РФ возмутительными. При этом сам же американский глава добавил, что продолжит вооружать Киев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...