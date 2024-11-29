Песков ответил Байдену на слова о «возмутительных» российских ударах

Практика ответных ударов со стороны РФ по территории Украины будет продолжаться и дальше, если ВСУ продолжат использовать западные ракеты для атаки по российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как российский глава Владимир Путин отреагировал за возмущения лидера США Джо Байдена на удары ВС РФ по ВСУ.
«В недавнем заявлении Путин предупредил, что решение использовать такие [американские] ракеты Россия будет считать эскалирующим шагом и каждый раз будет давать ответ. Эта практика будет продолжаться, как вчера разъяснил президент России», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
Представитель Кремля добавил, что Украина дважды использовала западные ракеты для нанесения ударов по территории России. По его словам, воздушный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины стал ответом на подобные действия киевского режима.
Ранее президент США Джо Байден, несмотря на тот факт, что с его подачи США и ряд западных стран поставили Украине дальнобойные ракеты, назвал ответные удары со стороны ВС РФ возмутительными. При этом сам же американский глава добавил, что продолжит вооружать Киев.
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