Что известно об уходящем в отставку мэре опорного города «Лукойла»

Проработав 11 лет, мэр Когалыма Николай Пальчиков досрочно уходит в отставку и переезжает в Москву, где ему прочат возвращение в нефтяную компанию «Лукойл». Что известно о политической карьере Пальчикове — в материале URA.RU.
Биография
Пальчиков родился в Уфе в октябре 1971 года. Успешно закончил Уфимский Государственный нефтяной технический университет по специальности инженер-экономист. После переезда в ХМАО практически сразу связал свою жизнь с «Лукойлом», проработав в различных структурах компании с 1996 года.
Карьера
Политическую карьеру Пальчиков начал в 2011 году, когда стал депутатом городской думы. Уже в 2013 году он стал главой города и продолжил исполнять полномочия председателя гордумы. С тех пор дважды переизбирался на пост мэра.
По итогам 2021 года Пальчиков вошел в топ богатейших глав. Он заработал 12,8 млн рублей за счет продажи ценных бумаг, недвижимости и личного транспорта.
В июне этого года Пальчиков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину, который является почетным жителем Когалыма, и попросил деньги на реконструкцию сквера первопроходцев. Глава федеральной столицы не отказал и выделил 370 миллионов рублей из бюджета.
Личная жизнь
Известно, что супругу Пальчикова зовут Гузель, и она работает в одном из дочерних предприятий «Лукойле» в Когалыме на рядовой должности. Супруги воспитывают сына.
Оказалось, что Пальчиков имеет необычный для градоначальника талант — в прошлом году к Новому году он записал кавер на песню ВИА «Пламя» «Снег кружится» с местной исполнительницей и снялся с ней в клипе в городском «Ледовом дворце». Как оказалось, о хобби мэра до премьеры знал только круг избранных.
Также URA.RU стало известно, что Пальчиков пережил несколько инфарктов. По словам источника агентства, состояние его здоровья оставляет желать лучшего.
Ранее URA.RU писало, что об отставке Пальчикова объявил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Он поблагодарил мэра за вклад в развитие Когалыма и пожелал ему удачи. Это стало первой отставкой югорского мэра после смены губернатора региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!