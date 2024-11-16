«Вторая половина»: что скрывают мэры ХМАО о своих супругах

Как живут и чем зарабатывают жены мэров из ХМАО. Часть 2

17 ноября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Югорские мэры оказались не готовы выносить на публику подробности о женах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Большинство глав муниципалитетов ХМАО не спешат придавать огласке подробности о своих семьях. Зачастую даже жители муниципалитета и сотрудники администрации не знают, как зовут их первую леди. Однако интерес к частной жизни мэров одного из богатейших регионов страны растет из года в год — особенно после того, как доходы чиновников и их родственников стали засекреченными. Журналисты URA.RU собрали малоизвестные подробности о том, как живут и чем зарабатывают супруги 15 югорских мэров. Сургутский район Самыми засекреченными оказались супруги мэров двух крупнейших районов Югры — Сургутского и Нижневартовского. Женщины не мелькают в повестке и редко появляются на публичных мероприятиях. На выборы глава Сургутского района Андрей Трубецкой предпочитает ходить с мамой — фото с Надеждой Федоровной, которая живет в Барсово, можно найти в его соцсетях. «А вот супругу предпочитает не светить, и из-за этого в кулуарах сплетники давно придумали легенду о расставании. Хотя пару, как говорят, можно увидеть в одной из кофеен Сургута по выходным. Их сын Никита недавно окончил школу и уехал учиться на айтишника», — замечает инсайдер. Первое правило мэра — никому не рассказывать о жене, и глава Сургутского района Андрей Трубецкой успешно скрывает приватные подробности от подчиненных Фото: Алексей Андронов © URA.RU Данные с сайта администрации Сургутского района за 2021 год показывают, что как минимум на момент подачи той декларации Трубецкой состоял в браке. Его жена заработала тогда чуть более двух миллионов рублей. Доход самого Трубецкого был в семь раз выше, чем у супруги. Все имущество — дача, две квартиры и кроссовер Infiniti QX70 — были в собственности у главы района, а у его жены активы отсутствовали. Нижневартовский район Еще менее публичной оказалась супруга Бориса Саломатина, который руководит Нижневартовским районом более 18 лет. По данным собеседников URA.RU, она вышла на пенсию и большую часть времени предпочитает проводить за пределами автономного округа. «Поближе к дочери, которая, по слухам, обосновалась в Москве. Вообще, супруга Бориса Александровича — это легендарная женщина. Все о ней слышали, но мало кто лично знаком», — отмечает инсайдер. Судя по последним открытым данным декларации о доходах главы района, доход его супруги за 2021 составил всего 292 тысячи рублей. Саломатин в то же самое время заработал 17,5 миллионов. На его жену записана квартира площадью 108 кв. м. и машиноместо. В каком именно муниципалитете или регионе страны, не уточняется. Ханты-Мансийский район Супругу главы района Кирилла Минулина частно можно встретить в центре окружной столицы. Обычно она появляется в компании детей, но ни ее фото, ни видео в соцсетях нет, и источники затруднились сообщить подробности о ее месте работы. По последним открытым данным (декларация за 2021 год), отец семейства заработал более шести миллионов рублей, а его жена — чуть менее двух миллионов. Подробностей об источнике ее доходов найти не удалось. У пары на тот момент было две квартиры, два снегохода, земельный участок для ведения подсобного хозяйства, сам Минулин ездил на Toyota Land Cruiser, а его жена — на «Королле». Пыть-Ях Глава самого скандального муниципалитета ХМАО Дмитрий Горбунов не спешит знакомить супругу с городом, которым руководит уже больше года. Его жена Наталья так и не уехала из Лангепаса, когда муж возглавил Пыть-Ях, — все потому, что незадолго до выборов градоначальника ей предложили новую должность. Летом 2023 года она стала директором Лангепасского политехнического колледжа. Учебное заведение осенью 2024 года прославилось на всю страну из-за нападения бывшего студента с ножом на преподавателя. Наталья Горбунова во время летнего визита в Лангепасский политехнический колледж команды губернатора ХМАО (крайняя справа) Фото: , страница Лангепасского политехнического колледжа «Вконтакте» По словам источника URA.RU, Горбунов почти каждый уик-энд ездит в Лангепас, чтобы провести время с супругой. «Поэтому на выходных и праздничных мероприятиях в нерабочие дни жители его в городе практически не видят», — замечает инсайдер. Хотя в декларации не отражен заработок самой Горбуновой, прошлый руководитель колледжа в 2021 году отчитывался о доходе в 3,2 млн рублей в год. Официальных данных о доходах самого мэра нет, но после утечки из городского депфина по городу поползли слухи, что он получает от 400 до 685 тысяч рублей в месяц. Мегион Нет официальных подробностей о доходах и месте работы супруги главы Мегиона Алексея Петриченко, который был избран в одно время с Горбуновым, уже после эмбарго на публикацию данных из деклараций о доходах. «По слухам, раньше она работала в юридическом отделе мэрии. Там они якобы и познакомились с Петриченко. У него это, как говорят, второй брак. Есть версия, что, жена сейчас сидит дома и занимается ребенком», — отмечает собеседник агентства. Сам Петриченко подтверждал, что женат, и что его ребенок ходит в детский сад. Мегионцы говорят, что речь идет о дошкольном учреждении, которое возглавляет один из депутатов городской думы. Безусловно, не все главы муниципалитетов скрывают информацию о своих близких от широкого круга интересантов. Некоторые активно ведут блоги в соцсетях, а кто-то даже публикует семейные фото. Желая продемонстрировать на личном примере сплочение и повысить явку на выборах в своих городах и районах, мэры зачастую приходят голосовать со своими супругами. Поэтому большинство семейных фото, на которых «засветились» жены мэров, — именно с избирательных участков. Нягань Жена главы города Ивана Ямашева Светлана возглавляет муниципальный «Центр детского творчества», фактически находясь у него в непрямом подчинении. Супруги регулярно появляются вместе на официальных мероприятиях и делятся фотографиями в социальных сетях. Источники в политическом истеблишменте отмечают, что пара вместе много лет. Глава Нягани и его супруга всегда голосуют вместе на выборах Фото: telegram-канал Ивана Ямашева, https://t.me/ivan_yamashev/7482 Последняя декларация о доходах опубликована в 2020 году, тогда жена мэра зарабатывала чуть больше двух миллионов рублей в год. Сам Ямашев отчитался о доходе почти в четыре миллиона рублей. У семьи в собственности, по последним открытым данным, были земельный участок, жилой дом, гараж, а также автомобиль Toyota Highlander. Когалым По словам инсайдеров в местном истеблишменте, супругу Николая Пальчикова зовут Гузель, и она работает в одном из дочерних предприятий главной нефтяной компании муниципалитета — «Лукойле» (как и ее муж до назначения на пост мэра). «Они вместе много лет. Насколько я знаю, жена Пальчикова — не особо публичный человек, и очень скромный. Хотя бы потому, что у нее, при всех возможностях супруга, вполне рядовая должность. Но на важных городских мероприятиях она, конечно, появляется, просто в объективы фото- и видеокамер попадает редко. Они с сестрой учились в местной школе», — отмечает собеседник агентства. Видео: страница Николая Пальчикова «Вконтакте», https://vk.com/video339147113_456239178 Согласно данным из декларации о доходах за 2021 год, жена Пальчикова заработала 1,9 миллиона рублей. Ее супруг, для сравнения, в том же году получил доход в размере почти 13 миллионов рублей. На чету на тот момент были записаны две квартиры, дом, гараж, снегоход и автоприцеп. У пары есть сын-подросток, чьими успехами мэр Когалыма явно гордится, и публикует его фото чаще, чем визуал с супругой. Журналистам удалось найти только одно видео, где они вместе голосуют на избирательном участке. Октябрьский район Супруга главы района Сергея Заплатина Надежда, по словам источников в югорском политбомонде, вышла на пенсию и сейчас занимается волонтерством. Вместе с активными жителями они собирают гуманитарную помощь для участников СВО и плетут маскировочные сети. «В личных соцсетях Заплатин писал о том, что установили станину для плетения сетей прямо в здании администрации района, вероятно, чтобы поддержать инициативу супруги. Говорят, что недавно его жена вместе с другими волонтерами получила награду за поддержку бойцов», — отмечает инсайдер. Классическое семейное фото с выборов (супруга главы района — крайняя слева) Фото: telegram-канал Сергея Заплатина, https://t.me/sergeizaplatin/3392 Заплатин, в отличие от коллег по цеху, спокойно публикует фото супруги, сделанные не только в день выборов. Фото с женой во дворе их дома глава предпочитает выкладывать в «Одноклассниках». Последние открытые данные показывают скромные доходы супруги главы района — менее 350 тысяч рублей в год. Сергей Заплатин по итогам 2021 года заработал почти 4,5 миллиона рублей. Нефтеюганский район Мэр Алла Бочко — единственная в Югре женщина, стоящая во главе муниципалитета. Она, в отличие от коллег по цеху, супруга от общественности не прячет. Бочко поделилась с URA.RU, что ее муж — домохозяин. «Он полностью на хозяйстве, и весь дом на нем. Любит охоту и рыбалку. Муж дает мне возможность реализовать себя и отработать на моей любимой профессии. Со мной живет мой папа, которому 87 лет, поэтому уезжая на работу я всегда буду спокойна, зная, что родитель не остался один», — рассказала глава района. Семья главы Нефтеюганского района спасает бездомного пса Фото: telegram-канал Аллы Бочко, https://t.me/allabochko/2581 По итогам 2021 года (предположительно, еще до ухода на заслуженный отдых) супруг мэра заработал порядка 1,2 миллионов рублей. Доходы самой Бочко в то время не превышали 3,5 миллионов. У четы две квартиры, дача, гараж и автомобиль Hyundai IX35. Не так давно пара приютила двух собак — Грома и Тучку, причем, одного из них сама глава района подобрала на улице в Пойковском. После этого у мужа Бочко появились надежные компаньоны для охоты и рыбалки. Покачи Не стесняется публиковать изображения семьи и мэр Покачей Виктор Таненков. В основном, фото с супругой и дочерью, размещенные в его telegram-канале, — из отпусков, хотя и контента с избирательных участков хватает. Таненковы предпочитают активный отдых и прогулки — сам глава города, бывший спортсмен, ходит на работу пешком. Семья Таненковых предпочитает активный отдых Фото: telegram-канал Виктора Таненкова, https://t.me/vltanenkov/138 Покачи — небольшой и достаточно закрытый городок, который считается опорным муниципалитетом «Лукойла», хотя и не входит в основную тройку (в отличие от Лангепаса, Урая и Когалыма — прим. URA.RU). Поэтому инсайдеры затруднились рассказать, чем зарабатывает на жизнь супруга Таненкова. По итогам последних открытых данных в декларации, ее доход был почти вдвое ниже, чем у мужа — он в 2020 году заработал два с небольшим миллиона рублей. В 2024 году в ХМАО сменились главы ряда муниципалитетов, в том числе Радужного, Кондинского района и Нефтеюганска. Узнать о доходах мэров-новичков и их супруг можно будет только после снятия запрета на публикацию данных деклараций чиновников. Несмотря на то, что новые главы муниципалитетов еще только осваиваются на местах, некоторые подробности из жизни их семей журналистам разузнать удалось. Нефтеюганск В личных соцсетях главы Нефтеюганска Юрия Чекунова не найти совместных фотографий с супругой. «Жена мэра еще не приехала к нему из другого региона. Говорят, что она не работает, занимается домом. У пары взрослые дети, у них свой бизнес. Причем, старшего ребенка она, как утверждают знакомые, рожала чуть ли не в условиях боевых действий — Чекунов на заре карьеры служил в погранвойсках и в полиции, а это были 90-е», — отмечает собеседник агентства. Радужный Нет фото супруги и в соцсетях нового главы Радужного Сергея Жестовского. «По слухам, его жена была как-то связана с медициной. Но сейчас непонятно, переехала ли она из Лянтора, где Жестовский был вице-мэром, в Радужный. Были какие-то странные публикации в лянторских соцсетях об охлаждении их отношений, но, честно говоря, они больше похожи на вбросы», — заметил информатор. Супруга Жестовского, судя по опубликованным данным из декларации за 2021 год, зарабатывала наравне с мужем — если он в статусе вице-мэра получал 2,8 миллиона рублей, то она — на полмиллиона в год меньше. Кондинский район Сменивший ушедшего на СВО главу района Андрея Мухина его бывший зам Алексей Зяблицев оказался многодетным отцом. «При этом, если в декларации 2021 указано трое детей, то сейчас у них с супругой, как говорят местные жители, их больше — чуть ли не пятеро», — замечает собеседник агентства. Последние сведения о доходах, поданные Зяблицевым, гласят, что он три года назад зарабатывал менее двух миллионов рублей. Его супруга указала в декларации символические 4 рубля 24 копейки. Арктика надежно скрывает тайны о вторых половинках югорских мэров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Арктическая зона ХМАО Новый глава Березовского района — ветеран СВО Руслан Александров — оказался пока не еще не женатым. В беседе с URA.RU он рассказал, что официально не расписан, но отказался уточнять подробности. В своем интервью, которое Александров дал агентству после избрания на пост главы района, он поделился, что «очень ценит, когда бойцов дожидаются с фронта». Мэр Белоярского района Сергей Маненков предпочел и вовсе не рассказывать о личной жизни. При этом, по данным из деклараций о доходах, в браке он не состоит. Что не мешает Маненкову позиционировать муниципалитет как лучшее место для выездной регистрации брака и усиленно повышать демографию, предлагая молодоженам сразу брать курс на многодетность. Всех детей, рожденных в Белоярском, Глава считает своими внуками — а их более семи тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, чем живут и как зарабатывают на жизнь супруги югорских мэров. Подробности о женах глав Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Урая, Лангепаса, Югорска и Советского района читайте в материале «Первые леди муниципалитетов ХМАО». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство глав муниципалитетов ХМАО не спешат придавать огласке подробности о своих семьях. Зачастую даже жители муниципалитета и сотрудники администрации не знают, как зовут их первую леди. Однако интерес к частной жизни мэров одного из богатейших регионов страны растет из года в год — особенно после того, как доходы чиновников и их родственников стали засекреченными. Журналисты URA.RU собрали малоизвестные подробности о том, как живут и чем зарабатывают супруги 15 югорских мэров. Самыми засекреченными оказались супруги мэров двух крупнейших районов Югры — Сургутского и Нижневартовского. Женщины не мелькают в повестке и редко появляются на публичных мероприятиях. На выборы глава Сургутского района Андрей Трубецкой предпочитает ходить с мамой — фото с Надеждой Федоровной, которая живет в Барсово, можно найти в его соцсетях. «А вот супругу предпочитает не светить, и из-за этого в кулуарах сплетники давно придумали легенду о расставании. Хотя пару, как говорят, можно увидеть в одной из кофеен Сургута по выходным. Их сын Никита недавно окончил школу и уехал учиться на айтишника», — замечает инсайдер. Данные с сайта администрации Сургутского района за 2021 год показывают, что как минимум на момент подачи той декларации Трубецкой состоял в браке. Его жена заработала тогда чуть более двух миллионов рублей. Доход самого Трубецкого был в семь раз выше, чем у супруги. Все имущество — дача, две квартиры и кроссовер Infiniti QX70 — были в собственности у главы района, а у его жены активы отсутствовали. Еще менее публичной оказалась супруга Бориса Саломатина, который руководит Нижневартовским районом более 18 лет. По данным собеседников URA.RU, она вышла на пенсию и большую часть времени предпочитает проводить за пределами автономного округа. «Поближе к дочери, которая, по слухам, обосновалась в Москве. Вообще, супруга Бориса Александровича — это легендарная женщина. Все о ней слышали, но мало кто лично знаком», — отмечает инсайдер. Судя по последним открытым данным декларации о доходах главы района, доход его супруги за 2021 составил всего 292 тысячи рублей. Саломатин в то же самое время заработал 17,5 миллионов. На его жену записана квартира площадью 108 кв. м. и машиноместо. В каком именно муниципалитете или регионе страны, не уточняется. Супругу главы района Кирилла Минулина частно можно встретить в центре окружной столицы. Обычно она появляется в компании детей, но ни ее фото, ни видео в соцсетях нет, и источники затруднились сообщить подробности о ее месте работы. По последним открытым данным (декларация за 2021 год), отец семейства заработал более шести миллионов рублей, а его жена — чуть менее двух миллионов. Подробностей об источнике ее доходов найти не удалось. У пары на тот момент было две квартиры, два снегохода, земельный участок для ведения подсобного хозяйства, сам Минулин ездил на Toyota Land Cruiser, а его жена — на «Королле». Глава самого скандального муниципалитета ХМАО Дмитрий Горбунов не спешит знакомить супругу с городом, которым руководит уже больше года. Его жена Наталья так и не уехала из Лангепаса, когда муж возглавил Пыть-Ях, — все потому, что незадолго до выборов градоначальника ей предложили новую должность. Летом 2023 года она стала директором Лангепасского политехнического колледжа. Учебное заведение осенью 2024 года прославилось на всю страну из-за нападения бывшего студента с ножом на преподавателя. По словам источника URA.RU, Горбунов почти каждый уик-энд ездит в Лангепас, чтобы провести время с супругой. «Поэтому на выходных и праздничных мероприятиях в нерабочие дни жители его в городе практически не видят», — замечает инсайдер. Хотя в декларации не отражен заработок самой Горбуновой, прошлый руководитель колледжа в 2021 году отчитывался о доходе в 3,2 млн рублей в год. Официальных данных о доходах самого мэра нет, но после утечки из городского депфина по городу поползли слухи, что он получает от 400 до 685 тысяч рублей в месяц. Нет официальных подробностей о доходах и месте работы супруги главы Мегиона Алексея Петриченко, который был избран в одно время с Горбуновым, уже после эмбарго на публикацию данных из деклараций о доходах. «По слухам, раньше она работала в юридическом отделе мэрии. Там они якобы и познакомились с Петриченко. У него это, как говорят, второй брак. Есть версия, что, жена сейчас сидит дома и занимается ребенком», — отмечает собеседник агентства. Сам Петриченко подтверждал, что женат, и что его ребенок ходит в детский сад. Мегионцы говорят, что речь идет о дошкольном учреждении, которое возглавляет один из депутатов городской думы. Жена главы города Ивана Ямашева Светлана возглавляет муниципальный «Центр детского творчества», фактически находясь у него в непрямом подчинении. Супруги регулярно появляются вместе на официальных мероприятиях и делятся фотографиями в социальных сетях. Источники в политическом истеблишменте отмечают, что пара вместе много лет. Последняя декларация о доходах опубликована в 2020 году, тогда жена мэра зарабатывала чуть больше двух миллионов рублей в год. Сам Ямашев отчитался о доходе почти в четыре миллиона рублей. У семьи в собственности, по последним открытым данным, были земельный участок, жилой дом, гараж, а также автомобиль Toyota Highlander. По словам инсайдеров в местном истеблишменте, супругу Николая Пальчикова зовут Гузель, и она работает в одном из дочерних предприятий главной нефтяной компании муниципалитета — «Лукойле» (как и ее муж до назначения на пост мэра). «Они вместе много лет. Насколько я знаю, жена Пальчикова — не особо публичный человек, и очень скромный. Хотя бы потому, что у нее, при всех возможностях супруга, вполне рядовая должность. Но на важных городских мероприятиях она, конечно, появляется, просто в объективы фото- и видеокамер попадает редко. Они с сестрой учились в местной школе», — отмечает собеседник агентства. Видео: страница Николая Пальчикова «Вконтакте», https://vk.com/video339147113_456239178 Согласно данным из декларации о доходах за 2021 год, жена Пальчикова заработала 1,9 миллиона рублей. Ее супруг, для сравнения, в том же году получил доход в размере почти 13 миллионов рублей. На чету на тот момент были записаны две квартиры, дом, гараж, снегоход и автоприцеп. У пары есть сын-подросток, чьими успехами мэр Когалыма явно гордится, и публикует его фото чаще, чем визуал с супругой. Журналистам удалось найти только одно видео, где они вместе голосуют на избирательном участке. Супруга главы района Сергея Заплатина Надежда, по словам источников в югорском политбомонде, вышла на пенсию и сейчас занимается волонтерством. Вместе с активными жителями они собирают гуманитарную помощь для участников СВО и плетут маскировочные сети. «В личных соцсетях Заплатин писал о том, что установили станину для плетения сетей прямо в здании администрации района, вероятно, чтобы поддержать инициативу супруги. Говорят, что недавно его жена вместе с другими волонтерами получила награду за поддержку бойцов», — отмечает инсайдер. Заплатин, в отличие от коллег по цеху, спокойно публикует фото супруги, сделанные не только в день выборов. Фото с женой во дворе их дома глава предпочитает выкладывать в «Одноклассниках». Последние открытые данные показывают скромные доходы супруги главы района — менее 350 тысяч рублей в год. Сергей Заплатин по итогам 2021 года заработал почти 4,5 миллиона рублей. Мэр Алла Бочко — единственная в Югре женщина, стоящая во главе муниципалитета. Она, в отличие от коллег по цеху, супруга от общественности не прячет. Бочко поделилась с URA.RU, что ее муж — домохозяин. «Он полностью на хозяйстве, и весь дом на нем. Любит охоту и рыбалку. Муж дает мне возможность реализовать себя и отработать на моей любимой профессии. Со мной живет мой папа, которому 87 лет, поэтому уезжая на работу я всегда буду спокойна, зная, что родитель не остался один», — рассказала глава района. По итогам 2021 года (предположительно, еще до ухода на заслуженный отдых) супруг мэра заработал порядка 1,2 миллионов рублей. Доходы самой Бочко в то время не превышали 3,5 миллионов. У четы две квартиры, дача, гараж и автомобиль Hyundai IX35. Не так давно пара приютила двух собак — Грома и Тучку, причем, одного из них сама глава района подобрала на улице в Пойковском. После этого у мужа Бочко появились надежные компаньоны для охоты и рыбалки. Не стесняется публиковать изображения семьи и мэр Покачей Виктор Таненков. В основном, фото с супругой и дочерью, размещенные в его telegram-канале, — из отпусков, хотя и контента с избирательных участков хватает. Таненковы предпочитают активный отдых и прогулки — сам глава города, бывший спортсмен, ходит на работу пешком. Покачи — небольшой и достаточно закрытый городок, который считается опорным муниципалитетом «Лукойла», хотя и не входит в основную тройку (в отличие от Лангепаса, Урая и Когалыма — прим. URA.RU). Поэтому инсайдеры затруднились рассказать, чем зарабатывает на жизнь супруга Таненкова. По итогам последних открытых данных в декларации, ее доход был почти вдвое ниже, чем у мужа — он в 2020 году заработал два с небольшим миллиона рублей. В личных соцсетях главы Нефтеюганска Юрия Чекунова не найти совместных фотографий с супругой. «Жена мэра еще не приехала к нему из другого региона. Говорят, что она не работает, занимается домом. У пары взрослые дети, у них свой бизнес. Причем, старшего ребенка она, как утверждают знакомые, рожала чуть ли не в условиях боевых действий — Чекунов на заре карьеры служил в погранвойсках и в полиции, а это были 90-е», — отмечает собеседник агентства. Нет фото супруги и в соцсетях нового главы Радужного Сергея Жестовского. «По слухам, его жена была как-то связана с медициной. Но сейчас непонятно, переехала ли она из Лянтора, где Жестовский был вице-мэром, в Радужный. Были какие-то странные публикации в лянторских соцсетях об охлаждении их отношений, но, честно говоря, они больше похожи на вбросы», — заметил информатор. Супруга Жестовского, судя по опубликованным данным из декларации за 2021 год, зарабатывала наравне с мужем — если он в статусе вице-мэра получал 2,8 миллиона рублей, то она — на полмиллиона в год меньше. Сменивший ушедшего на СВО главу района Андрея Мухина его бывший зам Алексей Зяблицев оказался многодетным отцом. «При этом, если в декларации 2021 указано трое детей, то сейчас у них с супругой, как говорят местные жители, их больше — чуть ли не пятеро», — замечает собеседник агентства. Последние сведения о доходах, поданные Зяблицевым, гласят, что он три года назад зарабатывал менее двух миллионов рублей. Его супруга указала в декларации символические 4 рубля 24 копейки. Новый глава Березовского района — ветеран СВО Руслан Александров — оказался пока не еще не женатым. В беседе с URA.RU он рассказал, что официально не расписан, но отказался уточнять подробности. В своем интервью, которое Александров дал агентству после избрания на пост главы района, он поделился, что «очень ценит, когда бойцов дожидаются с фронта». Мэр Белоярского района Сергей Маненков предпочел и вовсе не рассказывать о личной жизни. При этом, по данным из деклараций о доходах, в браке он не состоит. Что не мешает Маненкову позиционировать муниципалитет как лучшее место для выездной регистрации брака и усиленно повышать демографию, предлагая молодоженам сразу брать курс на многодетность. Всех детей, рожденных в Белоярском, Глава считает своими внуками — а их более семи тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, чем живут и как зарабатывают на жизнь супруги югорских мэров. Подробности о женах глав Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Урая, Лангепаса, Югорска и Советского района читайте в материале «Первые леди муниципалитетов ХМАО».