Возвращались от авторитета из 90-х: как задержали кортеж бандитов в Екатеринбурге

Задержанные в Екатеринбурге бандиты возвращались от авторитета

01 декабря 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Полицейские остановили кортеж бандитов на Синих Камнях Фото: Сергей Бодров © URA.RU Предполагаемые участники этнической группировки «Султановские», которых силовики остановили 28 ноября в екатеринбургском микрорайоне Синие Камни, возвращались от известного по 90-м авторитета Бормана (связывают с несуществующим ныне ОПС «Уралмаш»). Об этом URA.RU рассказал источник. «„Султановские“ ездили к Борману, чтобы проконсультироваться по одному вопросу. По пути от него их и задержали», — поделился источник. Сам Борман, по его данным, контактов с силовиками в этот день не имел. Другой собеседник агентства утверждает, что, у «Султановских» якобы была претензия к Борману или его окружению — возможно, из-за долга. Бандитский кортеж был остановлен у развязки «Калины». Правоохранители несколько часов осматривали водителей и багажники. В одной из машин нашли и забрали коробки (что было внутри — неизвестно). Также у группы «авторитетов» обнаружили травматические пистолеты, помповое ружье и подствольный гранатомет. Тогда в полиции говорили, что пресекли возможную «стрелку» бандитов. Новость по теме Пойманные на иномарках бандиты ушли из полиции Екатеринбурга. Видео Среди задержанных источники URA.RU опознали некоего Артура (один из представителей этнической группы), Андрея «Зубрика», Евгения, а также нескольких дагестанцев и ингушей, чьими лидерами являются некие Султан и Тимур. Второй собеседник также говорил, что в числе задержанных якобы были члены ОПГ «Визовские» (третий источник опроверг это). Также высказывалась версия, что Борман якобы был доставлен в отдел полиции. Всех, кого забрали силовики, отпустили в этот же день. С ними провели профилактические мероприятия: их дактилоскопировали, отработали по фото и иным оперативным учетам. Выяснилось, что никто из них в розыске не значился. Найденные пистолеты направлены на экспертизу. Против нескольких граждан составлены административные протоколы, комментировал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предполагаемые участники этнической группировки «Султановские», которых силовики остановили 28 ноября в екатеринбургском микрорайоне Синие Камни, возвращались от известного по 90-м авторитета Бормана (связывают с несуществующим ныне ОПС «Уралмаш»). Об этом URA.RU рассказал источник. «„Султановские“ ездили к Борману, чтобы проконсультироваться по одному вопросу. По пути от него их и задержали», — поделился источник. Сам Борман, по его данным, контактов с силовиками в этот день не имел. Другой собеседник агентства утверждает, что, у «Султановских» якобы была претензия к Борману или его окружению — возможно, из-за долга. Бандитский кортеж был остановлен у развязки «Калины». Правоохранители несколько часов осматривали водителей и багажники. В одной из машин нашли и забрали коробки (что было внутри — неизвестно). Также у группы «авторитетов» обнаружили травматические пистолеты, помповое ружье и подствольный гранатомет. Тогда в полиции говорили, что пресекли возможную «стрелку» бандитов. Среди задержанных источники URA.RU опознали некоего Артура (один из представителей этнической группы), Андрея «Зубрика», Евгения, а также нескольких дагестанцев и ингушей, чьими лидерами являются некие Султан и Тимур. Второй собеседник также говорил, что в числе задержанных якобы были члены ОПГ «Визовские» (третий источник опроверг это). Также высказывалась версия, что Борман якобы был доставлен в отдел полиции. Всех, кого забрали силовики, отпустили в этот же день. С ними провели профилактические мероприятия: их дактилоскопировали, отработали по фото и иным оперативным учетам. Выяснилось, что никто из них в розыске не значился. Найденные пистолеты направлены на экспертизу. Против нескольких граждан составлены административные протоколы, комментировал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.