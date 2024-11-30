Возвращались от авторитета из 90-х: как задержали кортеж бандитов в Екатеринбурге

Предполагаемые участники этнической группировки «Султановские», которых силовики остановили 28 ноября в екатеринбургском микрорайоне Синие Камни, возвращались от известного по 90-м авторитета Бормана (связывают с несуществующим ныне ОПС «Уралмаш»). Об этом URA.RU рассказал источник.
«„Султановские“ ездили к Борману, чтобы проконсультироваться по одному вопросу. По пути от него их и задержали», — поделился источник. Сам Борман, по его данным, контактов с силовиками в этот день не имел. Другой собеседник агентства утверждает, что, у «Султановских» якобы была претензия к Борману или его окружению — возможно, из-за долга.
Бандитский кортеж был остановлен у развязки «Калины». Правоохранители несколько часов осматривали водителей и багажники. В одной из машин нашли и забрали коробки (что было внутри — неизвестно). Также у группы «авторитетов» обнаружили травматические пистолеты, помповое ружье и подствольный гранатомет. Тогда в полиции говорили, что пресекли возможную «стрелку» бандитов.
Среди задержанных источники URA.RU опознали некоего Артура (один из представителей этнической группы), Андрея «Зубрика», Евгения, а также нескольких дагестанцев и ингушей, чьими лидерами являются некие Султан и Тимур. Второй собеседник также говорил, что в числе задержанных якобы были члены ОПГ «Визовские» (третий источник опроверг это). Также высказывалась версия, что Борман якобы был доставлен в отдел полиции.
Всех, кого забрали силовики, отпустили в этот же день. С ними провели профилактические мероприятия: их дактилоскопировали, отработали по фото и иным оперативным учетам. Выяснилось, что никто из них в розыске не значился. Найденные пистолеты направлены на экспертизу. Против нескольких граждан составлены административные протоколы, комментировал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!