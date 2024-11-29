Власти намерены сдержать рост цен на молоко, мясо, фрукты и овощи

Власти намерены сдержать рост цен на фермерскую продукцию и не допустить повышения стоимости молока, мяса, фруктов и овощей сверх уровня инфляции. Дополнительная финансовая поддержка отрасли обсуждалась на совещании в правительстве, которое провел вице-премьер Дмитрий Патрушев. Как объяснили URA.RU эксперты, федеральная помощь позволит фермерам получать кредиты по низкой ставке, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику Центрального банка.
«Прорабатывается вопрос о дополнительном выделении Минсельхозу в 2025 году средств на финансирование инвестиционных проектов в молочном и мясном животноводстве, овощеводстве, производстве плодов и ягод. Дополнительные деньги будут направлены и на краткосрочные льготные кредиты для штатного проведения посевной кампании», — отметил Патрушев.
Совокупно сумма помощи отрасли составит порядка 40 млрд рублей, которые будут оперативно выделяться аграриям. Такой подход, по словам вице-премьера, позволит обеспечить растущий спрос внутри страны именно российскими товарами, рассчитывают власти. «Одновременно будет усилен контроль за экспортом продукции АПК для приоритетного обеспечения внутреннего рынка. Данные меры должны стабилизировать ценовую ситуацию», — прогнозируют Патрушев.
Такой прогноз дал URA.RU и зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. Он считает, что меры правительства позволят предотвратить рост стоимости конечной продукции выше прогнозируемого уровня инфляции.
«Деньги, которые власти выделят фермерам, вероятно, пойдут на компенсацию им подорожавших кредитов. Это существенно снимет напряжение, поскольку ставка по уже полученным кредитам останется прежней, скажем, на уровне пяти процентов», — пояснил парламентарий.
Выделяемые правительством средства дадут сельскохозяйственной отрасли возможность развиваться в условиях, когда Центральный банк поднимает ключевую ставку по кредитам, считает руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов. «С учетом производственных издержек, жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, 40 миллиардов рублей будут существенной помощью фермерам. Для производителей это позитивный сигнал о том, что их проблемы находятся в фокусе российского руководства», — поделился мнением эксперт.
Вместе с тем Тихонов считает, что спрогнозировать, как это отразится на ценах в следующем году, все же сложно — это зависит от многих переменных и дополнительных условий, а также от специфики каждой отрасли. По его словам, стоимость сельхозпродукции стабилизируется разными методами: оптимизацией рабочего процесса, техническим оснащением и модернизацией производства.
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