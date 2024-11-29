Зам Набиуллиной высказался по поводу экстренных мер для укрепления курса рубля

Центральный банк России считает, что текущая ключевая ставка в 21% оказывает достаточное воздействие на рубль, и не видит необходимости в применении экстренных мер в связи с его ослаблением. Зампред ЦБ Филипп Габуния в ходе брифинга заявил, что ключевая ставка продолжает поддерживать привлекательность рублевых активов и ограничивает спрос на импорт, тем самым снижая спрос на валюту.
«Мы по-прежнему знаем, что ключевая ставка создает дополнительную привлекательность рублевым активам, а также она охлаждает спрос в целом по экономике и в частности на импорт, соответственно снижая спрос на валюту. Поэтому в этой части действие ключевой ставки работает и экстренных каких-то мер принимать нам не нужно», — сказал Габуния на брифинге.
По его словам, ЦБ также принял меры, такие как отказ от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке, чтобы уменьшить волатильность на финансовых рынках. Эти действия являются частью усилий по управлению курсом национальной валюты и общей экономической стабильности в условиях внешних экономических вызовов и санкций.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что падение рубля вызвано ростом инфляции. По его словам, снижение также связано с ценами на нефть. Он отметил, что на российскую валюту влияет множество факторов сезонного характера. Основной причиной недавнего резкого ослабления рубля являются введенные санкции против отечественных банков, считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.
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