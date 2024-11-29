FT: швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочери экс-главы Узбекистана

30 ноября 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Банк Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах Фото: Анна Майорова © URA.RU Швейцарский банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег и сокрытии доходов организации «Офис», которую создала дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова. Обвинения предъявили и бывшему менеджеру по работе с клиентами. Об этом говорится на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. «Бывший менеджер, который работал в отделе по работе с клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Lombard Odier был обвинен в похищении денег в особо крупных размерах», — передает сообщение издание Financial Times. По мнению следствия, менеджер банка участвовал в отмывании денег Каримовой с 2005 по 2012 год. Расследование этого дела ведется с конца 2016 года, сейчас обоим предъявили обвинение. Каримову обвинили во взяточничестве и отмывании денег на 865 млн долларов еще в 2019 году. Об этом сообщила прокуратура Нью-Йорка. Тогда речь шла о коррупционном деле на телекоммуникационном рынке Узбекистана. Сейчас она находится в тюрьме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Швейцарский банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег и сокрытии доходов организации «Офис», которую создала дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова. Обвинения предъявили и бывшему менеджеру по работе с клиентами. Об этом говорится на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. «Бывший менеджер, который работал в отделе по работе с клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Lombard Odier был обвинен в похищении денег в особо крупных размерах», — передает сообщение издание Financial Times. По мнению следствия, менеджер банка участвовал в отмывании денег Каримовой с 2005 по 2012 год. Расследование этого дела ведется с конца 2016 года, сейчас обоим предъявили обвинение. Каримову обвинили во взяточничестве и отмывании денег на 865 млн долларов еще в 2019 году. Об этом сообщила прокуратура Нью-Йорка. Тогда речь шла о коррупционном деле на телекоммуникационном рынке Узбекистана. Сейчас она находится в тюрьме.