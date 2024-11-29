29 ноября 2024

FT: швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочери экс-главы Узбекистана

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Банк Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах Фото:

Швейцарский банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег и сокрытии доходов организации «Офис», которую создала дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова. Обвинения предъявили и бывшему менеджеру по работе с клиентами. Об этом говорится на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии.

«Бывший менеджер, который работал в отделе по работе с клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Lombard Odier был обвинен в похищении денег в особо крупных размерах», — передает сообщение издание Financial Times.

По мнению следствия, менеджер банка участвовал в отмывании денег Каримовой с 2005 по 2012 год. Расследование этого дела ведется с конца 2016 года, сейчас обоим предъявили обвинение.

Каримову обвинили во взяточничестве и отмывании денег на 865 млн долларов еще в 2019 году. Об этом сообщила прокуратура Нью-Йорка. Тогда речь шла о коррупционном деле на телекоммуникационном рынке Узбекистана. Сейчас она находится в тюрьме.

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Швейцарский банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег и сокрытии доходов организации «Офис», которую создала дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова. Обвинения предъявили и бывшему менеджеру по работе с клиентами. Об этом говорится на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. «Бывший менеджер, который работал в отделе по работе с клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Lombard Odier был обвинен в похищении денег в особо крупных размерах», — передает сообщение издание Financial Times. По мнению следствия, менеджер банка участвовал в отмывании денег Каримовой с 2005 по 2012 год. Расследование этого дела ведется с конца 2016 года, сейчас обоим предъявили обвинение. Каримову обвинили во взяточничестве и отмывании денег на 865 млн долларов еще в 2019 году. Об этом сообщила прокуратура Нью-Йорка. Тогда речь шла о коррупционном деле на телекоммуникационном рынке Узбекистана. Сейчас она находится в тюрьме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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