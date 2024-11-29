Армения объявила о выводе гуманитарной миссии из Сирии, где она пробыла 5 лет

Армянские специалисты по разминированию и медработники прекратили свою миссию в Алеппо из-за обострения ситуации в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.
«В последние дни в ряде районов Сирии резко обострилась оперативная обстановка и начались активные боевые действия», — говорится в сообщении министерства. В результате этих событий нормальная работа группы, находившейся в Алеппо с 2019 года, стала невозможной.
Решение о приостановке деятельности было принято в свете текущих условий безопасности. Группа специалистов оказывала помощь в разминировании и медицинской поддержке местного населения.
В ходе последнего брифинга замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк рассказал, что ВКС РФ уничтожили за сутки не менее 200 террористов. Удары наносились по технике и живой силе незаконных формирований.
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