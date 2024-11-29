29 ноября 2024

Силовики устроили массовые рейды в ночных клубах Москвы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейды прошли в нескольких клубах Москвы
Рейды прошли в нескольких клубах Москвы Фото:

В ночь на 30 ноября оперативники нагрянули в несколько московских клубов. В ходе мероприятия были проведены обыски, а также задержания, пишут telegram-каналы. По информации авторов Shot, силовики посетили и заведение «Арма», ранее имевшее название «Мутабор» до организации скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой.

«Силовики ворвались в клуб „Арма“ [бывший „Мутабор“]. Именно там проходила скандальная голая тусовка Насти Ивлеевой», — пишет Shot. Отмечается, что мероприятия силовиков начались около двух ночи. Посетителей положили лицом в пол и провели обыски. 

По информации telegram-канала «Осторожно, новости», рейды также прошли в клубах Mono и SIMACH. Очевидцы сообщают о задержании некоторых посетителей, сложивших руки за голову.

О причинах проведения мероприятий официально ничего неизвестно. Рядом с клубами стоят автозаки. Telegram-каналы публикуют видео с места событий. 

URA.RU направило запрос в МВД по Москве с просьбой прокомментировать сообщения. Ответ ожидается.

В октябре 2024 года в клубе «Центральная станция» прошел рейд силовиков. Тогда в полицию были доставлены 50 человек.

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В ночь на 30 ноября оперативники нагрянули в несколько московских клубов. В ходе мероприятия были проведены обыски, а также задержания, пишут telegram-каналы. По информации авторов Shot, силовики посетили и заведение «Арма», ранее имевшее название «Мутабор» до организации скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. «Силовики ворвались в клуб „Арма“ [бывший „Мутабор“]. Именно там проходила скандальная голая тусовка Насти Ивлеевой», — пишет Shot. Отмечается, что мероприятия силовиков начались около двух ночи. Посетителей положили лицом в пол и провели обыски.  По информации telegram-канала «Осторожно, новости», рейды также прошли в клубах Mono и SIMACH. Очевидцы сообщают о задержании некоторых посетителей, сложивших руки за голову. О причинах проведения мероприятий официально ничего неизвестно. Рядом с клубами стоят автозаки. Telegram-каналы публикуют видео с места событий.  URA.RU направило запрос в МВД по Москве с просьбой прокомментировать сообщения. Ответ ожидается. В октябре 2024 года в клубе «Центральная станция» прошел рейд силовиков. Тогда в полицию были доставлены 50 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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