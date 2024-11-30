Российские военные поразили несколько военных аэродромов Украины

МО РФ: Вооруженные силы РФ нанесли удары по ключевой инфраструктуре Украины
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ВС РФ атаковали несколько военных аэродромов Украины, заявили в Минобороны
ВС РФ атаковали несколько военных аэродромов Украины, заявили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военные Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по ключевым объектам инфраструктуры Украины, включая военные аэродромы и объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — сообщили в российском оборонном ведомстве. Под удар попали скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах страны.

Ранее ВС РФ нанесли самый массированный удар по вражеской армии с начала 2024 года. Атака пришлась по инфраструктуре Харькова и военным объектам Украины. 

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Военные Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по ключевым объектам инфраструктуры Украины, включая военные аэродромы и объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщило Министерство обороны России. «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — сообщили в российском оборонном ведомстве. Под удар попали скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах страны. Ранее ВС РФ нанесли самый массированный удар по вражеской армии с начала 2024 года. Атака пришлась по инфраструктуре Харькова и военным объектам Украины. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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