Российские военные поразили несколько военных аэродромов Украины

Военные Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по ключевым объектам инфраструктуры Украины, включая военные аэродромы и объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — сообщили в российском оборонном ведомстве. Под удар попали скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах страны.
Ранее ВС РФ нанесли самый массированный удар по вражеской армии с начала 2024 года. Атака пришлась по инфраструктуре Харькова и военным объектам Украины.
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