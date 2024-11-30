Каждый третий челябинец боится фейерверков

Жители отдельных регионов России испытывают беспокойство из-за использования пиротехники в новогоднюю ночь. В Челябинске они вызывают страх у 35,8% населения. К такому выводу пришли эксперты страхового брокера Mainsgroup.
«Больше всего боятся фейерверков в Новосибирске (44,7%), Перми (44,4%), Нижнем Новгороде (42%), Казани (40%) и Самаре (39,8%). Средний уровень беспокойства выявлен в Екатеринбурге (36,8%), Челябинске (35,8%) и Краснодаре (33,3%)», — пишет РИА Недвижимость со ссылкой на опрос, проеденный компанией.
Представитель Mainsgroup отметил, что жители Воронежа, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Омска выразили меньше опасений. Здесь показатели не превысили 32%. Самые низкие уровни беспокойства были зафиксированы в Тюмени, Волгограде и Уфе, где процент переживаний жителей не достиг 20%.
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