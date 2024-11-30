Эксперты рассказали, кому выгоден растущий доллар

Рост курса доллара принесет выгоду, в первую очередь, экспортерам, а также российским банкам и государственному бюджету. Об этом заявил персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Максим Клочков и исполняющая обязанности заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Светлана Фрумина.
«Хорошо в первую очередь экспортерам: слабость рубля помогает больше зарабатывать, в частности нефтегазовому сектору», — передает РИА Новости слова Клочкова. Фрумина поддерживает его мнение и указывает, что в текущих обстоятельствах выгоду получит российский бюджет за счет увеличения налоговых поступлений. По мнению Фруминой, укрепление курса доллара принесет выгоду банковским учреждениям за счет переоценки валютных активов.
Центральный банк России установил официальный курс американского доллара на 30 ноября 2024 года на уровне 107,7409 рубля. Банк России провел исследование, в котором оценил последствия ослабления рубля и введения санкций для экономики страны. В соответствии с опубликованным докладом, санкции привели к определенным трудностям в инфраструктуре. Тем не менее, в отчете подчеркивается, что в средне- и долгосрочной перспективе стоимость рубля будет складываться под воздействием основных экономических показателей.
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