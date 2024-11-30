Китайские компании стали уходить с российского рынка из-за слабого рубля

Китайские компании начали уходить с российского рынка из-за падения курса рубля, что делает китайские товары менее привлекательными для россиян и приводит к снижению спроса. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).
«Многие китайские экспортеры приостановили продажи на российских платформах электронной коммерции в связи с резким падением курса рубля и опасением девальвации», — говорится в материале. Там добавили, что сложившаяся ситуация делает китайские товары менее привлекательными для российских потребителей и, как следствие, приводит к уменьшению спроса на них. Многие китайские продавцы сталкиваются с высокими расходами на логистику и возвраты товаров.
Курс рубля упал по отношению к доллару и юаню, что вызвано укреплением доллара и опасениями среди участников международной торговли на фоне новых санкций. Центробанк (ЦБ) РФ и правительство уверяют, что ситуация под контролем. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин объяснил падение курса рубля повышением ключевой ставки ЦБ, передает «Ридус».
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Китайские компании начали уходить с российского рынка из-за падения курса рубля, что делает китайские товары менее привлекательными для россиян и приводит к снижению спроса. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP). «Многие китайские экспортеры приостановили продажи на российских платформах электронной коммерции в связи с резким падением курса рубля и опасением девальвации», — говорится в материале. Там добавили, что сложившаяся ситуация делает китайские товары менее привлекательными для российских потребителей и, как следствие, приводит к уменьшению спроса на них. Многие китайские продавцы сталкиваются с высокими расходами на логистику и возвраты товаров. Курс рубля упал по отношению к доллару и юаню, что вызвано укреплением доллара и опасениями среди участников международной торговли на фоне новых санкций. Центробанк (ЦБ) РФ и правительство уверяют, что ситуация под контролем. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин объяснил падение курса рубля повышением ключевой ставки ЦБ, передает «Ридус».