Россиянам рассказали об аномальной температуре в декабре

Метеоролог Вильфанд: в декабре большинство россиян ждет теплая погода выше нормы
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Роман Вильфанд предупредил, что в декабре в большей части России ожидается аномальная теплая зима
Роман Вильфанд предупредил, что в декабре в большей части России ожидается аномальная теплая зима Фото:

В декабре по всей России ожидается температура воздуха в пределах средней нормы, либо выше. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Причем тепло выше нормы ожидается в этот период во многих регионах.

«На всей территории страны в декабре нет регионов, где прогнозировался бы класс температуры ниже нормы. Везде около и выше нормы, но при этом нечасто встречающиеся ситуации, когда на большей части территории страны температура прогнозируется выше нормы», — сказал Вильфанд в разговоре с «Интерфаксом». 

По словам метеоролога, аномально теплая погода ожидается в Центральной части России, на Дальнем Востоке, Урале и других территориях страны. 

«Прогнозируется частое вторжение Атлантики в азиатскую часть страны, что редко бывает», — подчеркнул Вильфанд. Так он охарактеризовал аномальный характер погоды в предстоящий декабрь. 

На днях Вильфанд предупреждал граждан об опасных погодных условиях в ближайшие дни. Он говорил о потенциальном штормовом ветре, сильных осадках, а также гололеде, которые ожидают россиян из как минимум 15 регионов страны.

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В декабре по всей России ожидается температура воздуха в пределах средней нормы, либо выше. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Причем тепло выше нормы ожидается в этот период во многих регионах. «На всей территории страны в декабре нет регионов, где прогнозировался бы класс температуры ниже нормы. Везде около и выше нормы, но при этом нечасто встречающиеся ситуации, когда на большей части территории страны температура прогнозируется выше нормы», — сказал Вильфанд в разговоре с «Интерфаксом».  По словам метеоролога, аномально теплая погода ожидается в Центральной части России, на Дальнем Востоке, Урале и других территориях страны.  «Прогнозируется частое вторжение Атлантики в азиатскую часть страны, что редко бывает», — подчеркнул Вильфанд. Так он охарактеризовал аномальный характер погоды в предстоящий декабрь.  На днях Вильфанд предупреждал граждан об опасных погодных условиях в ближайшие дни. Он говорил о потенциальном штормовом ветре, сильных осадках, а также гололеде, которые ожидают россиян из как минимум 15 регионов страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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