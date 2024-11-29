Россиянам рассказали об аномальной температуре в декабре

В декабре по всей России ожидается температура воздуха в пределах средней нормы, либо выше. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Причем тепло выше нормы ожидается в этот период во многих регионах.
«На всей территории страны в декабре нет регионов, где прогнозировался бы класс температуры ниже нормы. Везде около и выше нормы, но при этом нечасто встречающиеся ситуации, когда на большей части территории страны температура прогнозируется выше нормы», — сказал Вильфанд в разговоре с «Интерфаксом».
По словам метеоролога, аномально теплая погода ожидается в Центральной части России, на Дальнем Востоке, Урале и других территориях страны.
«Прогнозируется частое вторжение Атлантики в азиатскую часть страны, что редко бывает», — подчеркнул Вильфанд. Так он охарактеризовал аномальный характер погоды в предстоящий декабрь.
На днях Вильфанд предупреждал граждан об опасных погодных условиях в ближайшие дни. Он говорил о потенциальном штормовом ветре, сильных осадках, а также гололеде, которые ожидают россиян из как минимум 15 регионов страны.
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