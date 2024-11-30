Происшествия Россиянка осталась единственной голодающей на заглохшем лайнере Россиянка Литвинова голодает на лайнере в Антарктиду, пока ей не дадут новый тур 30 ноября 2024 в 18:08 Размер текста - 17 + Пассажирка лайнера SH DIANA требует ваучер на новый круиз (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительница Волгограда Наталья Литвинова единственная продолжает голодовку на заглохшем лайнере SH DIANA, который направлялся в Антарктиду. Она требует ваучер на новый круиз, так как у нее нет средств на его покупку. «На судне сейчас 6:30 утра. Голодовка одного пассажира, то есть меня, продолжается», — передает слова Литвиновой « Газета.Ru ». Она добавила, что требует ваучер на новый круиз, поскольку у нее нет средств на его покупку. Лайнер, стартовавший из Кейптауна с 170 пассажирами, не смог завершить маршрут из-за поломки двигателя. Туристическая компания предложила вернуть лишь часть стоимости поездки или скидку на будущий круиз. Литвинова, вложившая в свое путешествие 1,2 млн рублей, протестует вместе с другими пассажирами из России и Китая. Персонал судна реагирует спокойно, предлагая медицинские осмотры, но конкретных решений от компании пока нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жительница Волгограда Наталья Литвинова единственная продолжает голодовку на заглохшем лайнере SH DIANA, который направлялся в Антарктиду. Она требует ваучер на новый круиз, так как у нее нет средств на его покупку. «На судне сейчас 6:30 утра. Голодовка одного пассажира, то есть меня, продолжается», — передает слова Литвиновой «Газета.Ru». Она добавила, что требует ваучер на новый круиз, поскольку у нее нет средств на его покупку. Лайнер, стартовавший из Кейптауна с 170 пассажирами, не смог завершить маршрут из-за поломки двигателя. Туристическая компания предложила вернуть лишь часть стоимости поездки или скидку на будущий круиз. Литвинова, вложившая в свое путешествие 1,2 млн рублей, протестует вместе с другими пассажирами из России и Китая. Персонал судна реагирует спокойно, предлагая медицинские осмотры, но конкретных решений от компании пока нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям