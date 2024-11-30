Россиянка осталась единственной голодающей на заглохшем лайнере

Жительница Волгограда Наталья Литвинова единственная продолжает голодовку на заглохшем лайнере SH DIANA, который направлялся в Антарктиду. Она требует ваучер на новый круиз, так как у нее нет средств на его покупку.
«На судне сейчас 6:30 утра. Голодовка одного пассажира, то есть меня, продолжается», — передает слова Литвиновой «Газета.Ru». Она добавила, что требует ваучер на новый круиз, поскольку у нее нет средств на его покупку. Лайнер, стартовавший из Кейптауна с 170 пассажирами, не смог завершить маршрут из-за поломки двигателя.
Туристическая компания предложила вернуть лишь часть стоимости поездки или скидку на будущий круиз. Литвинова, вложившая в свое путешествие 1,2 млн рублей, протестует вместе с другими пассажирами из России и Китая. Персонал судна реагирует спокойно, предлагая медицинские осмотры, но конкретных решений от компании пока нет.
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Жительница Волгограда Наталья Литвинова единственная продолжает голодовку на заглохшем лайнере SH DIANA, который направлялся в Антарктиду. Она требует ваучер на новый круиз, так как у нее нет средств на его покупку. «На судне сейчас 6:30 утра. Голодовка одного пассажира, то есть меня, продолжается», — передает слова Литвиновой «Газета.Ru». Она добавила, что требует ваучер на новый круиз, поскольку у нее нет средств на его покупку. Лайнер, стартовавший из Кейптауна с 170 пассажирами, не смог завершить маршрут из-за поломки двигателя. Туристическая компания предложила вернуть лишь часть стоимости поездки или скидку на будущий круиз. Литвинова, вложившая в свое путешествие 1,2 млн рублей, протестует вместе с другими пассажирами из России и Китая. Персонал судна реагирует спокойно, предлагая медицинские осмотры, но конкретных решений от компании пока нет.