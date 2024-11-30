В Петербурге силовики сорвали концерт популярного среди молодежи рэпера

В Петербурге силовики сорвал концерт рэпера Mayot (Артем Никитин). Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
«Концерт рэпера Mayot в Петербурге сорвали силовики», — пишет telegram-канал. Отмечается, что сотрудники полиции, СК и ОМОНа пришли в заведение перед началом концерта. У входа стоят несколько автозаков, а фанатов не пускают в клуб. Причина визита пока неизвестна.
Артем Никитин, известный под псевдонимом Mayot — хип-хоп исполнитель из Тюмени. Он получил широкую известность благодаря альбому Scum Off The Pot, который был создан в сотрудничестве с хип-хоп артистом Seemee (Алексей Степанов).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.