В Петербурге силовики сорвали концерт популярного среди молодежи рэпера

В Петербурге силовики сорвали концерт рэпера Mayot
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Цель визита силовиков на данный момент неизвестна
Цель визита силовиков на данный момент неизвестна Фото:

В Петербурге силовики сорвал концерт рэпера Mayot (Артем Никитин). Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«Концерт рэпера Mayot в Петербурге сорвали силовики», — пишет telegram-канал. Отмечается, что сотрудники полиции, СК и ОМОНа пришли в заведение перед началом концерта. У входа стоят несколько автозаков, а фанатов не пускают в клуб. Причина визита пока неизвестна.

Артем Никитин, известный под псевдонимом Mayot — хип-хоп исполнитель из Тюмени. Он получил широкую известность благодаря альбому Scum Off The Pot, который был создан в сотрудничестве с хип-хоп артистом Seemee (Алексей Степанов).

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В Петербурге силовики сорвал концерт рэпера Mayot (Артем Никитин). Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Концерт рэпера Mayot в Петербурге сорвали силовики», — пишет telegram-канал. Отмечается, что сотрудники полиции, СК и ОМОНа пришли в заведение перед началом концерта. У входа стоят несколько автозаков, а фанатов не пускают в клуб. Причина визита пока неизвестна. Артем Никитин, известный под псевдонимом Mayot — хип-хоп исполнитель из Тюмени. Он получил широкую известность благодаря альбому Scum Off The Pot, который был создан в сотрудничестве с хип-хоп артистом Seemee (Алексей Степанов).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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