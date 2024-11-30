За неправильное содержание домашних животных будут штрафовать на 30 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей для физических и юридических лиц за ненадлежащее содержание домашних животных. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно изменениям в Кодексе об административных правонарушениях, предусматривается установление ответственности за нарушение правил содержания домашних животных. В случае нарушения этих норм, гражданам грозит предупреждение или штраф в размере от полутора до трех тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от пяти до 15 тысяч рублей, тогда как юридические лица столкнутся с финансовыми санкциями от 15 до 30 тысяч рублей.
С начала 2023 года в России действует закон, запрещающий самовыгул домашних животных. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Запрет применяется на всей территории страны, за исключением специально утвержденных местными властями зон. Кроме того, закон предоставляет региональным органам власти полномочия по регулированию вопросов обращения с бездомными животными и определению их дальнейшей судьбы, пишет «Царьград».
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