Tasnim: граница Ирака и Сирии полностью перекрыта

01 декабря 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Ирак закрыл границу с Сирией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Командующий пограничными войсками Ирака генерал Мухаммад Абдулвахаб аль-Суайди решил закрыть границу с Сирией. Об этом сообщает агентство Tasnim. «Иракско-сирийская граница полностью заблокирована. Такое решение принял Мухаммад Абдулвахаб аль-Суайди», — пишет агентство. Конфликт в сирии обострился. Группировки начали атаки на правительственные силы в Алеппо и Идлибе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командующий пограничными войсками Ирака генерал Мухаммад Абдулвахаб аль-Суайди решил закрыть границу с Сирией. Об этом сообщает агентство Tasnim. «Иракско-сирийская граница полностью заблокирована. Такое решение принял Мухаммад Абдулвахаб аль-Суайди», — пишет агентство. Конфликт в сирии обострился. Группировки начали атаки на правительственные силы в Алеппо и Идлибе.