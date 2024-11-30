Tasnim: граница Ирака и Сирии полностью перекрыта

Ирак закрыл границу с Сирией
новость из сюжетаВ Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков
Командующий пограничными войсками Ирака генерал Мухаммад Абдулвахаб аль-Суайди решил закрыть границу с Сирией. Об этом сообщает агентство Tasnim.
«Иракско-сирийская граница полностью заблокирована. Такое решение принял Мухаммад Абдулвахаб аль-Суайди», —
Конфликт в сирии обострился. Группировки начали атаки на правительственные силы в Алеппо и Идлибе.
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