30 ноября 2024

Tasnim: граница Ирака и Сирии полностью перекрыта

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Петербургский международный экономический форум ПМЭФ 2016. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Ирак закрыл границу с Сирией Фото:
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В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Командующий пограничными войсками Ирака генерал Мухаммад Абдулвахаб аль-Суайди решил закрыть границу с Сирией. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Иракско-сирийская граница полностью заблокирована. Такое решение принял Мухаммад Абдулвахаб аль-Суайди», — пишет агентство.

Конфликт в сирии обострился. Группировки начали атаки на правительственные силы в Алеппо и Идлибе.

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Командующий пограничными войсками Ирака генерал Мухаммад Абдулвахаб аль-Суайди решил закрыть границу с Сирией. Об этом сообщает агентство Tasnim. «Иракско-сирийская граница полностью заблокирована. Такое решение принял Мухаммад Абдулвахаб аль-Суайди», — пишет агентство. Конфликт в сирии обострился. Группировки начали атаки на правительственные силы в Алеппо и Идлибе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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