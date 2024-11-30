Посол Грузии в Вашингтоне подал в отставку

Посол Грузии в Штатах, бывший руководитель МИД республики Давид Залкалиани заявил об отставке на фоне протестов в Тбилиси. Об этом сообщил грузинский оппозиционный телеканал «Формула» со ссылкой на собственный источник в грузинском министерстве.
«Давид Залкалиани подал в отставку из-за протестов в Тбилиси. Со своего поста также уходит заместитель министра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия», — со ссылкой на грузинских журналистов пишет ТАСС. Ранее об отставке сообщали послы Грузии в Болгарии и Нидерландах, а также — и. о . посла в Италии.
Поводом для новой волны массовых протестов в республике стало заявление правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Было объявлено, что страна отказывается обсуждать вхождение в Евросоюз до 2028 года, сообщает «Ридус». Грузинский президент Саломе Зурабишвили на фоне народных волнений сказала, что останется на своем посту после истечения срока полномочий. В Службе госбезопасности Грузии протесты и столкновения у парламента расценивают как попытки насильственного захвата власти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.