Президент Грузии отказалась покидать пост, несмотря на истечение срока

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что останется на своем посту после истечения срока полномочий в середине декабря. Об этом она сообщила в видеообращении.
«Я остаюсь вашим президентом», — заявила Зурабишвили. Она отметила, что церемония инаугурации не может состояться до тех пор, пока парламент не будет избран в законном порядке.
Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что выборы президента Грузии и церемония инаугурации должны состояться в 2024 году. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в свою очередь заявлял, что выборы могут быть проведены в январе 2025 года.
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