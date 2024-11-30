Президент Грузии отказалась покидать пост, несмотря на истечение срока

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Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия
Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что останется на своем посту после истечения срока полномочий в середине декабря. Об этом она сообщила в видеообращении.

«Я остаюсь вашим президентом», — заявила Зурабишвили. Она отметила, что церемония инаугурации не может состояться до тех пор, пока парламент не будет избран в законном порядке.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что выборы президента Грузии и церемония инаугурации должны состояться в 2024 году. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в свою очередь заявлял, что выборы могут быть проведены в январе 2025 года.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что останется на своем посту после истечения срока полномочий в середине декабря. Об этом она сообщила в видеообращении. «Я остаюсь вашим президентом», — заявила Зурабишвили. Она отметила, что церемония инаугурации не может состояться до тех пор, пока парламент не будет избран в законном порядке. Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что выборы президента Грузии и церемония инаугурации должны состояться в 2024 году. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в свою очередь заявлял, что выборы могут быть проведены в январе 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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