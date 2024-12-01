Гинцбург заявил о чудодейственных свойствах онковакцины НИИ Гамалеи

Онковакцина, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, демонстрирует высокую эффективность в борьбе с меланомой, включая рассасывание опухолей и исчезновение метастазов на доклинической стадии исследований. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.
«В доклинике мы видим, что опухоль — меланома просто рассасывается, исчезает, причем не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвертой стадии», — заявил Гинцбург. Его слова передает РИА «Новости».
На данный момент НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует расширить исследования препарата для лечения других видов онкологических заболеваний, таких как рак легких, почек и поджелудочной железы. Гинцбург уточнил, что для дальнейшего изучения эффективности онковакцины будут привлекаться ведущие онкологические институты.
Над разработкой вакцины участвовали несколько научных институтов: Национальный исследовательский центр имени Гамалеи, Московский онкологический институт имени Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина. Клинические испытания этой вакцины на добровольцах обещали начать в 2025 году. Позже Гинцбург сообщил, что первыми испытать вакцину от рака в рамках клинических исследований смогут пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких.
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