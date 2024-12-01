«Миссис Планета» из Москвы столкнулась с неприятностями из-за того, что она русская

«Миссис Планета» Федорищева: меня не пускали в самолет, потому что я русская
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«Миссис Планета" Федорищева ждала полицейских до шести утра в аэропорту
«Миссис Планета" Федорищева ждала полицейских до шести утра в аэропорту Фото:

Обладательница титула «Миссис Планета-2024» из Москвы Татьяна Федорищева столкнулась с трудностями во время перелета на остров Пасхи из-за российского гражданства. Об этом она рассказал в интервью StarHit.

«Меня не пускали на борт до острова Пасхи, потому что я русская. Сказали, что я могу зайти на посадку только с полицией, которой нет в аэропорту. Мне нужно было вызывать сотрудников самой, но никто не говорил по-английски», — рассказала Федорищева  StarHit. Она добавила, что ждала прихода полицейских до шести часов утра. 

Однако, по словам Федорищевой, она не столкнулась с какими-либо проблемами на конкурсе. Организаторы и другие участники относились к ней с уважением. Политика не вызывала интереса, а их знания о России были ограниченны известными стереотипами, отметила россиянка.

Федорищева была удостоена титула «Миссис Планета-2024» на международном конкурсе красоты в Перу, который проходил с 25 по 30 ноября в Стамбуле. В подростковом возрасте она попала в автомобильную аварию, в результате которой получила травму стопы. Однако этот инцидент не помешал ей добиться успехов в будущем.

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Обладательница титула «Миссис Планета-2024» из Москвы Татьяна Федорищева столкнулась с трудностями во время перелета на остров Пасхи из-за российского гражданства. Об этом она рассказал в интервью StarHit. «Меня не пускали на борт до острова Пасхи, потому что я русская. Сказали, что я могу зайти на посадку только с полицией, которой нет в аэропорту. Мне нужно было вызывать сотрудников самой, но никто не говорил по-английски», — рассказала Федорищева  StarHit. Она добавила, что ждала прихода полицейских до шести часов утра.  Однако, по словам Федорищевой, она не столкнулась с какими-либо проблемами на конкурсе. Организаторы и другие участники относились к ней с уважением. Политика не вызывала интереса, а их знания о России были ограниченны известными стереотипами, отметила россиянка. Федорищева была удостоена титула «Миссис Планета-2024» на международном конкурсе красоты в Перу, который проходил с 25 по 30 ноября в Стамбуле. В подростковом возрасте она попала в автомобильную аварию, в результате которой получила травму стопы. Однако этот инцидент не помешал ей добиться успехов в будущем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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