30 ноября 2024

Пермский хоккеист Мичков повторил рекорд НХЛ по числу голов в овертаймах до 20 лет. Видео

Матвей Мичков вошел в десятку лучших ассистентов среди россиян в текущем сезоне
© Служба новостей «URA.RU»
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20 лет Матвею Мичкову исполнится 9 декабря
20 лет Матвею Мичкову исполнится 9 декабря Фото:

Хоккеист из Пермского края Матвей Мичков повторил рекорд НХЛ по числу голов в овертаймах до 20 лет — три гола. Форвард «Филадельфия Флайерс» принес победу своей команде в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ ).

«На 28-й секунде овертайма российский форвард забрасывает свою 9-ю шайбу в сезоне и ставит финальную точку в матче против „Сент-Луиса“ (3:2 ОТ ). Всего в игре против Сент-Луиса Матвей набрал два очка. На данный момент на счету форварда 19 очков в 23 играх», — сообщается на странице спортсмена «Вконтакте».

Ранее в этом сезоне 19-летний россиянин забивал в овертаймах в играх с «Оттавой» и «Чикаго».

До него по три гола в овертаймах в возрасте до 20 лет в актив записывали только три игрока — Илья Ковальчук, Рик Нэш и Сидни Кросби.

20 лет Мичкову исполнится 9 декабря. «Флайерс» до этого дня проведут еще 3 матча — с «Флоридой» (5 декабря), «Бостоном» (7 декабря) и «Ютой» (8 декабря).

Уточняется, что российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков вошел в десятку лучших россиян по результативным передачам в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

В матче НХЛ «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ ) 19-летний россиянин отметился победным голом и ассистом, который стал для новичка «Филадельфии» 10-м в розыгрыше. Столько же помимо Мичкова сделали Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») и Максим Цыплаков («Нью-Йорк Айлендерс»).

Лучшие ассистенты среди россиян — Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»). У обоих по 22 передачи.

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Хоккеист из Пермского края Матвей Мичков повторил рекорд НХЛ по числу голов в овертаймах до 20 лет — три гола. Форвард «Филадельфия Флайерс» принес победу своей команде в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ ). «На 28-й секунде овертайма российский форвард забрасывает свою 9-ю шайбу в сезоне и ставит финальную точку в матче против „Сент-Луиса“ (3:2 ОТ ). Всего в игре против Сент-Луиса Матвей набрал два очка. На данный момент на счету форварда 19 очков в 23 играх», — сообщается на странице спортсмена «Вконтакте». Ранее в этом сезоне 19-летний россиянин забивал в овертаймах в играх с «Оттавой» и «Чикаго». До него по три гола в овертаймах в возрасте до 20 лет в актив записывали только три игрока — Илья Ковальчук, Рик Нэш и Сидни Кросби. 20 лет Мичкову исполнится 9 декабря. «Флайерс» до этого дня проведут еще 3 матча — с «Флоридой» (5 декабря), «Бостоном» (7 декабря) и «Ютой» (8 декабря). Уточняется, что российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков вошел в десятку лучших россиян по результативным передачам в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче НХЛ «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ ) 19-летний россиянин отметился победным голом и ассистом, который стал для новичка «Филадельфии» 10-м в розыгрыше. Столько же помимо Мичкова сделали Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») и Максим Цыплаков («Нью-Йорк Айлендерс»). Лучшие ассистенты среди россиян — Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»). У обоих по 22 передачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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