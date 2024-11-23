23 ноября 2024

Пермяк, на которого молятся в США, единолично возглавил гонку бомбардиров и снайперов среди новичков НХЛ

Хоккеист из Перми Матвей Мичков лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк является претендентом на «Колдер Трофи»
Пермяк является претендентом на «Колдер Трофи» Фото:

Хоккеист из Перми Матвей Мичков лидирует в гонке бомбардиров и снайперов среди новичков НХЛ. В составе «Филадельфия Флайерс» 19-летний нападающий забил победный гол в овертайме матча с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ ) и был признан 1-й звездой этого матча. Россиянин набрал 16 (7+9) очков в 19 играх текущего сезона и теперь единолично возглавляет гонку бомбардиров и снайперов среди новичков НХЛ.

Капитан «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье высказался об уверенной игре российского нападающего Матвея Мичкова.

«Я думаю, мы видели его атакующие навыки с первого дня тренировочного лагеря. Кажется, он ещё в процессе обучения оборонительной стороне игры. Он учится, становится лучше каждый день, и он хочет развиваться. Приятно видеть его рост, и я уверен, что это только начало», — приводит слова Кутюрье пресс-служба НХЛ.

Пермяк летом стал выступать за клуб из НХЛ. Спустя четыре месяца после переезда в НХЛ российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков положительно оценил темп своей адаптации в Северной Америке. Он сказал, что медленно, постепенно приобретает уверенность от матча к матчу.

Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков является претендентом на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона) по версии авторов портала NHL. Два других претендента — это игрок «Далласа» Логан Станковен и форвард «Сан?Хосе» Маклин Селебрини.

Клуб долго ждал Мичкова, а когда заполучил его, стал рекламировать как новую звезду. Стоимость контракта составляет порядка 4,5 млн долларов. Для помощи в адаптации хоккеиста специально пригласили легендарного российского тренера Олега Знарка. Свою первую шайбу и сразу дубль пермяк оформил за «Филадельфию» в игре против «Эдмонтон Ойлерз».

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Хоккеист из Перми Матвей Мичков лидирует в гонке бомбардиров и снайперов среди новичков НХЛ. В составе «Филадельфия Флайерс» 19-летний нападающий забил победный гол в овертайме матча с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ ) и был признан 1-й звездой этого матча. Россиянин набрал 16 (7+9) очков в 19 играх текущего сезона и теперь единолично возглавляет гонку бомбардиров и снайперов среди новичков НХЛ. Капитан «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье высказался об уверенной игре российского нападающего Матвея Мичкова. «Я думаю, мы видели его атакующие навыки с первого дня тренировочного лагеря. Кажется, он ещё в процессе обучения оборонительной стороне игры. Он учится, становится лучше каждый день, и он хочет развиваться. Приятно видеть его рост, и я уверен, что это только начало», — приводит слова Кутюрье пресс-служба НХЛ. Пермяк летом стал выступать за клуб из НХЛ. Спустя четыре месяца после переезда в НХЛ российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков положительно оценил темп своей адаптации в Северной Америке. Он сказал, что медленно, постепенно приобретает уверенность от матча к матчу. Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков является претендентом на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона) по версии авторов портала NHL. Два других претендента — это игрок «Далласа» Логан Станковен и форвард «Сан?Хосе» Маклин Селебрини. Клуб долго ждал Мичкова, а когда заполучил его, стал рекламировать как новую звезду. Стоимость контракта составляет порядка 4,5 млн долларов. Для помощи в адаптации хоккеиста специально пригласили легендарного российского тренера Олега Знарка. Свою первую шайбу и сразу дубль пермяк оформил за «Филадельфию» в игре против «Эдмонтон Ойлерз».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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