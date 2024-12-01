Армия и оружие Пункт дислокации ВСУ уничтожен «Искандером» в Николаевской области 01 декабря 2024 в 13:56 Размер текста - 17 + ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ССО «Юг» ВСУ в Николаевской области Фото: Минобороны России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по пункту временной дислокации ССО «Юг» ВСУ в районе населенного пункта Ровное в Николаевской области. При атаке использовался комплекс «Искандер». В Минобороны отметили, что цель уничтожена. «Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара ОТРК „Искандер“ по району сосредоточения отдельного центра ССО „Юг“ ВСУ в районе населенного пункта Ровное Николаевской области (15 км севернее города Очакова)», — заявили представители российского оборонного ведомства. Отмечается, что пункт временной дислокации ВСУ был уничтожен. Ранее российские военные поразили ключевые объекты инфраструктуры Украины. Поражены были несколько военных аэродромов страны. Также были повреждены объекты энергетики, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по пункту временной дислокации ССО «Юг» ВСУ в районе населенного пункта Ровное в Николаевской области. При атаке использовался комплекс «Искандер». В Минобороны отметили, что цель уничтожена. «Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара ОТРК „Искандер“ по району сосредоточения отдельного центра ССО „Юг“ ВСУ в районе населенного пункта Ровное Николаевской области (15 км севернее города Очакова)», — заявили представители российского оборонного ведомства. Отмечается, что пункт временной дислокации ВСУ был уничтожен. Ранее российские военные поразили ключевые объекты инфраструктуры Украины. Поражены были несколько военных аэродромов страны. Также были повреждены объекты энергетики, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям