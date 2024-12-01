ВС РФ взяли под контроль Петровку и Ильинку в ДНР

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Освобождены Ильинка и Петровка в ДНР Фото:
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ВС РФ взяли под контроль сразу два населенных пункта в ДНР. Об освобождении Петровки и Ильинки сообщает Минобороны России.

«Подразделения ВС РФ освободили населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой Народной Республике», — говорится в сводке Минобороны России. Ильинку (Кураховское направление) удалось освободить силами подразделений группировки «Юг», Петровку (Покровское направление) — силами подразделений группировки «Центр».

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ВС РФ взяли под контроль сразу два населенных пункта в ДНР. Об освобождении Петровки и Ильинки сообщает Минобороны России. «Подразделения ВС РФ освободили населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой Народной Республике», — говорится в сводке Минобороны России. Ильинку (Кураховское направление) удалось освободить силами подразделений группировки «Юг», Петровку (Покровское направление) — силами подразделений группировки «Центр».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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