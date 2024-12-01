ВС РФ взяли под контроль Петровку и Ильинку в ДНР

Освобождены Ильинка и Петровка в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ взяли под контроль сразу два населенных пункта в ДНР. Об освобождении Петровки и Ильинки сообщает Минобороны России.
«Подразделения ВС РФ освободили населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой Народной Республике», — говорится в сводке Минобороны России. Ильинку (Кураховское направление) удалось освободить силами подразделений группировки «Юг», Петровку (Покровское направление) — силами подразделений группировки «Центр».
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