ВС РФ взяли под контроль Петровку и Ильинку в ДНР

01 декабря 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Освобождены Ильинка и Петровка в ДНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ взяли под контроль сразу два населенных пункта в ДНР. Об освобождении Петровки и Ильинки сообщает Минобороны России. «Подразделения ВС РФ освободили населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой Народной Республике», — говорится в сводке Минобороны России. Ильинку (Кураховское направление) удалось освободить силами подразделений группировки «Юг», Петровку (Покровское направление) — силами подразделений группировки «Центр». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ взяли под контроль сразу два населенных пункта в ДНР. Об освобождении Петровки и Ильинки сообщает Минобороны России. «Подразделения ВС РФ освободили населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой Народной Республике», — говорится в сводке Минобороны России. Ильинку (Кураховское направление) удалось освободить силами подразделений группировки «Юг», Петровку (Покровское направление) — силами подразделений группировки «Центр».