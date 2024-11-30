На месте ЧП работают 95 специалистов
новость из сюжетаВ Кольцово загорелся завод по производству пенопласта
Специалисты локализовали пожар на улице Испытателей возле Кольцово, где горит цех по производству полистирола. Борьба с огнем продолжается. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге», — говорится в сообщении. На месте ЧП работают 95 специалистов и 35 единиц техники.
Площадь возгорания составляет до полутора тысяч квадратных метров. Жителям района врачи посоветовали не выходить из дома.
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