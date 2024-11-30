Происшествия Пожары Пожарные локализовали огонь на полыхающем заводе в Екатеринбурге 01 декабря 2024 в 17:13 Размер текста - 17 + На месте ЧП работают 95 специалистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Кольцово загорелся завод по производству пенопласта Специалисты локализовали пожар на улице Испытателей возле Кольцово, где горит цех по производству полистирола. Борьба с огнем продолжается. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. «Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге», — говорится в сообщении. На месте ЧП работают 95 специалистов и 35 единиц техники. Площадь возгорания составляет до полутора тысяч квадратных метров. Жителям района врачи посоветовали не выходить из дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Специалисты локализовали пожар на улице Испытателей возле Кольцово, где горит цех по производству полистирола. Борьба с огнем продолжается. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. «Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге», — говорится в сообщении. На месте ЧП работают 95 специалистов и 35 единиц техники. Площадь возгорания составляет до полутора тысяч квадратных метров. Жителям района врачи посоветовали не выходить из дома. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям