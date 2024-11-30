30 ноября 2024

Пожарные локализовали огонь на полыхающем заводе в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, мигалка, пожарные
На месте ЧП работают 95 специалистов Фото:
новость из сюжета
В Кольцово загорелся завод по производству пенопласта

Специалисты локализовали пожар на улице Испытателей возле Кольцово, где горит цех по производству полистирола. Борьба с огнем продолжается. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге», — говорится в сообщении. На месте ЧП работают 95 специалистов и 35 единиц техники.

Площадь возгорания составляет до полутора тысяч квадратных метров. Жителям района врачи посоветовали не выходить из дома.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специалисты локализовали пожар на улице Испытателей возле Кольцово, где горит цех по производству полистирола. Борьба с огнем продолжается. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. «Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге», — говорится в сообщении. На месте ЧП работают 95 специалистов и 35 единиц техники. Площадь возгорания составляет до полутора тысяч квадратных метров. Жителям района врачи посоветовали не выходить из дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...