30 ноября 2024

ФК «Урал» ушел на зимний перерыв с ничьей против сельского клуба. Видео

ФК «Урал» сыграл вничью с «Чайкой» в гостях со счетом 1:1
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Единственный гол забил «Урал» в концовке первого тайма (архивное фото)
Единственный гол забил «Урал» в концовке первого тайма (архивное фото) Фото:

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) сыграл вничью с «Чайкой» из села Песчанокопское (Ростовская область) в последней встрече перед уходом на зимний перерыв. Матч 21-го тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) завершился со счетом 1:1. Игра прошла на стадионе имени Ивана Чайки. Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ».

В первом тайме форвард «шмелей» Мартин Секулич отправил мяч в «раздевалку». Он обработал мяч, развернулся и пробил с левой ноги мощным ударом. На 72-й минуте «Уралу» назначили пенальти, но защитник хозяев Камиль Ибрагимов пробил в штангу. При этом вратарь «Урала» Алексей Мамин угол удара не угадал. В концовке «Чайка» все же смогла сравнять счет, благодаря тому, что нападающий Александр Хохлачев точно замкнул подачу в штрафную соперника.

После 21 встречи «Урал» находится на третьем месте в чемпионате с 37 очками, а «Чайка» расположилась на 9-й строчке в таблице Первой лиги, имея 28 очков. Следующий матч ФК «Урал» назначен на 1 марта 2025 года. «Шмели» сыграют в гостях против волгоградского «Ротора».

В прошлых матчах «Урал» одержал четыре победы. Три из них клуб выиграл в чемпионате у «Шинника», «Енисея» и «Алании». Четвертая победа уральцев случилась в Кубке России против клуба из Премьер-лиги — «Химок» по пенальти. Победная серия началась после назначения Олега Шатова главным тренером «Урала».

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Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) сыграл вничью с «Чайкой» из села Песчанокопское (Ростовская область) в последней встрече перед уходом на зимний перерыв. Матч 21-го тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) завершился со счетом 1:1. Игра прошла на стадионе имени Ивана Чайки. Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ». В первом тайме форвард «шмелей» Мартин Секулич отправил мяч в «раздевалку». Он обработал мяч, развернулся и пробил с левой ноги мощным ударом. На 72-й минуте «Уралу» назначили пенальти, но защитник хозяев Камиль Ибрагимов пробил в штангу. При этом вратарь «Урала» Алексей Мамин угол удара не угадал. В концовке «Чайка» все же смогла сравнять счет, благодаря тому, что нападающий Александр Хохлачев точно замкнул подачу в штрафную соперника. После 21 встречи «Урал» находится на третьем месте в чемпионате с 37 очками, а «Чайка» расположилась на 9-й строчке в таблице Первой лиги, имея 28 очков. Следующий матч ФК «Урал» назначен на 1 марта 2025 года. «Шмели» сыграют в гостях против волгоградского «Ротора». В прошлых матчах «Урал» одержал четыре победы. Три из них клуб выиграл в чемпионате у «Шинника», «Енисея» и «Алании». Четвертая победа уральцев случилась в Кубке России против клуба из Премьер-лиги — «Химок» по пенальти. Победная серия началась после назначения Олега Шатова главным тренером «Урала».
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© Служба новостей «URA.RU»
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