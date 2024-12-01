Чем известен новый зам главкома сухопутных войск России

Заместителем главкома сухопутными войсками назначен руководитель объединенного стратегического командования войсками Восточного военного округа и Герой России генерал-полковник Рустам Мурадов. За время своей службы он участвовал в чеченских войнах, служил в Нагорном Карабахе и Сирии, а также занимал несколько постов во время пребывания на Украине. О том, как новый возможный замглавкома сухопутными войсками РФ продвигался по службе — в материале URA.RU.
Биография
Мурадов родился в 1973 году в селе Чинар, Дербентский район, Дагестанская АССР в семье табасаранов — коренного народа Дагестана. В 1990 году окончил Казанское суворовское военное училище, а в 1995 с отличием — Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище.
Карьера
Начало
С 1995 года Мурадов служил в войсках Северо-Кавказского военного округа в Дагестане. Сначала командовал взводом, затем — ротой.
Первая чеченская война (1994-1996)
Мурадов принимал участие в войсковых операциях, в том числе, в освобождении Центорого — родового селения главы Чечни Рамзана Кадырова. В 1997 году по указу президента РФ Бориса Ельцина ему был присужден орден Мужества за героизм во время чеченской компании.
Вторая чеченская война (1999-2000)
Во время вторжения боевиков в Дагестан в 1999 году Мурадов был начальником штаба — замкомандира разведывательного батальона. Также во время конфликта он участвовал в захвате лидера чеченских боевиков Аслана Масхадова в селе Шатой и в ходе этой операции получил ранение. Позже был удостоен вторым орденом Мужества за чеченскую компанию.
Дальнейшее продвижение по службе
С 2005 года Мурадов был сначала полковым, затем — бригадным командиром в Волгоградской области и Чеченской республике соответственно. В 2009 был переведен в Восточный военный округ. В 2012 получил звание генерал-майор по указу российского президента Владимира Путина. В 2017 году пребывал в Сирии в качестве военного советника и командира и был награжден званием Героя России со знаком особого отличия — медалью «Золотая Звезда».
В 2018 Мурадов был замом главкома Южного военного округа. В 2020 президент присвоил ему звание генерал-лейтенанта. В 2020-2021 годах Мурадов командовал российскими миротворцами в Нагорном Карабахе (Азербайджан) во время Второй карабахской войны, где принимал участие в процессе обмена военнопленными и сопровождал военнослужащих, считавшихся без вести пропавшими.
Служба на Украине
В 2016 Мурадова назначили представителем РФ на Донбассе. В этом же году он попал под обстрел ВСУ в районе города Ясиноватая.
С самого начала СВО Евросоюз наложил персональные санкции на Мурадова. Он был назначен командующим войсками Восточного военного округа и руководил группировкой «Восток». В 2023 Мурадов стал генерал-полковником и после этого на посту командующего его сменил генерал-лейтенант Михаил Носулев.
Назначение заместителем главкома сухопутных войск РФ
По информации РБК, который ссылается на источник, знакомый с кадровыми назначениями, а также на источник, близкий к Минобороны, Мурадов назначен на пост заместителя главкома сухопутными войсками РФ. Официальных заявлений от Минобороны о новом назначении не было.
Ротации в Минобороны
В конце ноября 2024 года МО России объявило о ротации в группировках войск, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Командующим группировкой «Восток» стал генерал-лейтенант Андрей Иванаев, который был до этого первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.
Генерал-лейтенант Александр Санчик, командовавший войсками Восточного военного округа, был назначен на пост командира группировки «Юг», заменив генерал-полковника Геннадия Анашкина. Генерал-полковник Александр Лапин, активно участвующий в СВО и награжденный множеством орденов и медалей, стал командующим «Севером».
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