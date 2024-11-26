Минобороны провело ротацию: кто будет командовать войсками и зачем нужны перестановки

Минобороны РФ провело ротацию командующих группировками войск

Минобороны РФ провело ротацию среди командующих группировками войск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в Минобороны

Министерство обороны России объявило о ротации в группировках войск, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Об этом сообщают журналисты РБК, ссылаясь на источники. URA.RU рассказывает, кто такие новоиспеченные командиры.

Новые назначения

Андрей Иванаев (Восток)

Андрей Иванаев родился в 1972 году в городе Уральске, на территории тогдашней Казахстанской АССР. Образование получил в Челябинском высшем танковом командном училище, затем продолжил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ и завершил его в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

На протяжении своей военной карьеры Иванаев прошел путь от командира танкового взвода в Закавказском военном округе до командира мотострелковой бригады в Западном военном округе. С 2013 года он занимал должность начальника окружного учебного центра в Восточном военном округе, а с 2017 года исполнял обязанности начальника штаба и заместителя командующего общевойсковой армией Восточного военного округа.

Андрей Иванаев Фото: Минобороны РФ

Андрей Иванаев активно участвовал в боевых действиях, за что был удостоен государственных наград, среди которых ордена «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» III степени. Женат, двое детей — сын и дочь.

Александр Санчик (Юг)

Лейтенант-генерал Александр Санчик родился в 1966 году. В 1989 году он успешно завершил обучение в Ташкентском высшем танковом командном училище, а в 2000 году — в Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2017 году он окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

За время военной службы Александр Санчик прошел путь от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа. В октябре 2020 года он был назначен командующим 35-й Краснознаменной общевойсковой армией, которая дислоцируется в Приамурье и Хабаровском крае.

Анндрей Санчик Фото: Минобороны РФ

После этого он занимал пост первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа. 15 мая 2024 года стало известно, что Александр Санчик исполняет обязанности командующего войсками Восточного военного округа. Лейтенант-генерал Санчик был удостоен ордена «За военные заслуги» и ордена Жукова в 2022 году за значительные заслуги перед отечеством. Санчик стал руководить группировкой «Юг», заменив Геннадия Анакшина.

Александр Лапин (Север)

Генерал-полковник Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани, на территории тогдашней Татарской АССР, ныне Республика Татарстан. Сначала он обучался в Казанском химико-технологическом институте с 1981 по 1982 год, после чего с 1982 по 1984 год служил в советской армии в войсках противовоздушной обороны. В 1988 году он закончил Казанское высшее танковое командное училище, а в 1997 году — Военную академию бронетанковых войск. В 2009 году Лапин успешно окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ, а в 2020 году прошел переподготовку на факультете высшего командного состава этой же академии.

С 1988 года Александр Павлович начал свою службу в армии, занимая должности командира танкового взвода и роты в Ленинградском военном округе и в Береговых войсках Северного флота. После окончания академии он продолжил службу в Северо-Кавказском военном округе, где с 1997 по 1999 год был командиром отдельного танкового батальона. С 1999 по 2001 год Лапин занимал должности начальника штаба полка и командира мотострелкового полка. Затем он был начальником штаба и командиром мотострелковой дивизии до 2007 года.

Александр Лапин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 2009 по 2012 год он был заместителем командующего армией, а с апреля 2012 по июль 2014 года командовал 20-й общевойсковой армией. С 2014 по 2017 год Лапин исполнял обязанности начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа. В 2017 году он также возглавлял штаб российских войск в Сирии.

С ноября 2017 по ноябрь 2022 года Александр Павлович командовал войсками Центрального военного округа, а с января 2023 года занимает должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками. В мае 2024 года он был назначен командующим войсками Ленинградского военного округа.

Генерал-полковник Лапин активно участвует в специальной военной операции на Украине. Он награжден множеством орденов и медалей. В 2022 году удостоен звания Героя Российской Федерации.

Геннадий Анашкин (ранее руководил группировкой «Юг»)

Генерал-полковник Геннадий Анашкин ранее руководил группировкой войск «Юг». Теперь он возглавит военную академию имени Фрунзе.

Анашкин родился 17 декабря 1968 года в городе Куйбышев, который в настоящее время известен как Самара. С 1986 года он обучался в Куйбышевском авиационном институте имени С. П. Королева, который в последующем был переименован в Самарский национальный исследовательский университет. В июне 1987 года Геннадий был призван в советскую армию и служил в разведывательном мотострелковом батальоне на территории Германии.

В 1993 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а к 2003 году завершил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ. В 2012 году Анашкин успешно прошел обучение в Военной академии Генерального штаба. После окончания училища его направили в 337-й парашютно-десантный полк, где он сначала командовал взводом, а затем и р