У Софии Ротару суд отобрал землю в Крыму

Соседка народной артистки Софии Ротару успешно отсудила у певицы 28 квадратных метров земли в Крыму. Из-за этого конфликта возникли сложности с продажей дачи Ротару под Ялтой, оцененной в 65 миллионов рублей.
«Соседка Софии Ротару по даче в Крыму отсудила у певицы 28 квадратных метров земли. Почти треть сотки чернозема мешали народной артистке продать фазенду под Ялтой за 65 миллионов рублей», — пишет telegram-канал Mash.
После переезда знаменитости в Италию дом с прилегающим участком выставили на продажу. Однако процесс затруднился из-за кадастровых проблем. Было обнаружено, что в течение периода владения Ротару незаконно использовала 28 квадратных метров соседнего участка. Спор о праве собственности был урегулирован только в текущем году.
Соседи рассказали, что не видели Ротару на своей даче уже около десяти лет. Несмотря на это, участок площадью 15 соток постоянно поддерживается в ухоженном состоянии.
Ранее певица София Ротару переписала на сына дом и отель в Крыму, которые не смогла продать. За недвижимость народная артистка СССР хотела выручить три миллиарда рублей, но покупателей не нашлось.
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