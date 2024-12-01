У Софии Ротару суд отобрал землю в Крыму

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Соседка Софии Ротару отсудила у певицы 28 квадратных метров земли
Соседка Софии Ротару отсудила у певицы 28 квадратных метров земли Фото:

Соседка народной артистки Софии Ротару успешно отсудила у певицы 28 квадратных метров земли в Крыму. Из-за этого конфликта возникли сложности с продажей дачи Ротару под Ялтой, оцененной в 65 миллионов рублей.

«Соседка Софии Ротару по даче в Крыму отсудила у певицы 28 квадратных метров земли. Почти треть сотки чернозема мешали народной артистке продать фазенду под Ялтой за 65 миллионов рублей», — пишет telegram-канал Mash.

После переезда знаменитости в Италию дом с прилегающим участком выставили на продажу. Однако процесс затруднился из-за кадастровых проблем. Было обнаружено, что в течение периода владения Ротару незаконно использовала 28 квадратных метров соседнего участка. Спор о праве собственности был урегулирован только в текущем году.

Соседи рассказали, что не видели Ротару на своей даче уже около десяти лет. Несмотря на это, участок площадью 15 соток постоянно поддерживается в ухоженном состоянии.

Ранее певица София Ротару переписала на сына дом и отель в Крыму, которые не смогла продать. За недвижимость народная артистка СССР хотела выручить три миллиарда рублей, но покупателей не нашлось.

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Соседка народной артистки Софии Ротару успешно отсудила у певицы 28 квадратных метров земли в Крыму. Из-за этого конфликта возникли сложности с продажей дачи Ротару под Ялтой, оцененной в 65 миллионов рублей. «Соседка Софии Ротару по даче в Крыму отсудила у певицы 28 квадратных метров земли. Почти треть сотки чернозема мешали народной артистке продать фазенду под Ялтой за 65 миллионов рублей», — пишет telegram-канал Mash. После переезда знаменитости в Италию дом с прилегающим участком выставили на продажу. Однако процесс затруднился из-за кадастровых проблем. Было обнаружено, что в течение периода владения Ротару незаконно использовала 28 квадратных метров соседнего участка. Спор о праве собственности был урегулирован только в текущем году. Соседи рассказали, что не видели Ротару на своей даче уже около десяти лет. Несмотря на это, участок площадью 15 соток постоянно поддерживается в ухоженном состоянии. Ранее певица София Ротару переписала на сына дом и отель в Крыму, которые не смогла продать. За недвижимость народная артистка СССР хотела выручить три миллиарда рублей, но покупателей не нашлось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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